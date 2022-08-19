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【生仔考牌】大角咀3個月大嬰兒死亡 顧紀筠：奉勸生仔要仔細考量

親子 18:24 2022/08/19

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婚姻、生孩子……都奉勸大家要仔細考量。

剛剛看到一宗令人髮指的新聞，一對年輕男女受人之託，照顧剛出生3個月大的嬰兒，但嬰兒被發現受虐待導致死亡。

聽到這樣的新聞，簡直毛骨悚然，難以接受這樣毫無人性的行為。3個月大的嬰兒，其身體之脆弱，是常識；嬰兒的活動能量，比微風吹拂的樹葉還要輕薄。

一個怎麼樣的心腸，才下得了手去傷害如此脆弱的生命？據報載，嬰兒被燙傷，亦有瘀傷，顯然不是意外；而且疑兇是兩個人，更悲哀的是，他們也是一個九個月大嬰兒的父母。

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據說，這受虐致死嬰兒的生母，因為經濟問題，所以將嬰兒託管他人，想不到竟釀成悲劇。我腦海裏不禁浮現着昔日貧困年代，一個洗碗女工背着孩子在後巷洗碗的畫面，或者想像這個親媽沒有親人可以代為照顧嬰兒，沒有帶着孩子謀生的能力……慎選可依託的照顧者，是這宗悲劇的最大警醒，現今有不少社福機構、慈善團體可供求助，辦法總比困難多。

某程度上，我算是古老的人，牽涉一生的事情，例如婚姻、生孩子……都奉勸大家要仔細考量。一個人再不負責任，也是自己的決定，與人無尤。一旦涉及婚姻、養育下一代，就是另一種長久的契約，務必考量自己是否扛得起。

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撰文 : 顧紀筠

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