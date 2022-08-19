【著數優惠】國泰全新會員計劃可賺更多里數　優先辦理登機手續＋購物用膳賺額外里數

▲ 「國泰」推出全新會員計劃。

國泰宣布，今天起馬可孛羅會及「亞洲萬里通」計劃的會員，可透過全新的國泰會員計劃盡享禮遇，包括以更多方式賺取和兌換亞洲萬里通里數、獲取會籍積分（前稱馬可孛羅會會籍積分），及透過國泰旅遊或購物，賺取專享禮遇。

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在新計劃下，會員除了可以繼續享有旅遊獎勵外，還有「國泰」挑選的時尚生活禮遇和體驗。「國泰」推展多元化的時尚生活獎勵至包括支付、餐飲、購物、旅遊和身心健旅等範疇，目前與超過800個夥伴合作為會員提供獨特體驗，並會在未來數月陸續推出會員專享的旅遊及時尚生活獎勵和體驗。

國泰亦優化其網站及流動應用程式，為會員提供更輕鬆便捷的數碼體驗。會員可以一站式在線上登入會員賬號、賺取和兌換「亞洲萬里通」里數、累積會籍積分及緊貼最新的優惠資訊。新會員亦可以透過更簡易便捷的網上平台免費註冊， 即時享用一系列優惠和獎賞。

全新的國泰會員計劃設有鑽石卡、金卡、銀卡及綠卡合共四個級別。馬可孛羅會現有的鑽石卡、金卡及銀卡會員在 2022 年延續會籍時，將自動過渡到新計劃下相應 「國泰」會籍級別；而馬可孛羅會綠卡及「亞洲萬里通」會員，則會過渡成為「國泰」綠卡會員。

「國泰」會員亦可透過使用國泰聯營信用卡及其他更多的途徑，在旅程及日常生活中獲取會籍積分以維持會籍級別。所有「國泰」會員均可享特定優惠及體驗，如優先辦理登機手續，會籍級別越高，禮遇越豐富。而在香港，「國泰」會員更可利用聯營信用卡消費，延續和提升會籍等級，及透過購物、外出用膳、預訂機票及旅遊行程等方式賺取「亞洲萬里通」里數。

此外，銀卡及以上級別的會員於「國泰」網站或以聯營信用卡購物、外出用膳及預 訂旅程，均可賺取額外里數。合資格會員若選用「里數加現金」組合付款方式，亦可享里數優惠，讓會員靈活地兌換里數。

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責任編緝：蕭雅文