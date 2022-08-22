【逆轉人生】中年牙醫因體能變差決心操肌　 52歲參加健身比賽重拾鬥志

▲ 情前謝德安經常出到外國講課或上堂，現無法出國，留在香港反而好好思索人生下半場。

據聞健身玩得好，要「俾啲掙扎」。今年52歲的牙醫謝德安，自30歲起經歷體重過山車。「當時睇張家輝套《激戰》，覺得八舊腹肌好型，操過一輪，但過後又肥返。」

疫情下他開始玩健美，去年8月參加比賽，在40多個參賽者中拿第二名，背後肌肉的「掙扎度」，同時也見證著他人屆中年燃燒鬥心的轉變。

▲ 「因為我身形較矮細，係除衫旁人先覺『有料到』。」（受訪者提供）

謝德安身型短小精悍，穿上牙醫袍，渾然不覺他是一名大隻佬。「健身比賽前，客人見我瘦了許多，問『醫生你係咪有病』，我一般回應是跑步減肥。有熟客知道我向來有小肚腩，得悉我玩健美比賽，並看到我那些相和獎項時，會由質疑變成佩服，一個還問我除衫睇牙會唔會貴d ? 」

謝德安笑言。檢視自己的鋼條身形時，明顯身心自豪。

睇《激戰》練腹肌

一切都是以汗水交換回來。2020年疫情時，謝德安重逾160磅，「當時健身室無開，同朋友去行山，由薄扶林寶翠園行上山頂，行返落去我拉傷足踝，自覺50歲無理由體能咁差。反觀同行的死黨，他52歲玩香港100越野跑，完全相形見絀。」

疫情前，謝德安常到外國講課上堂，「現在無得飛，都沒有藉口不做運動了。結果一日只食一餐晚餐，下午只飲奶粉，並在家玩懸吊訓練 TRX（Total Body Resistance Exercise），又跑山鍛練。有朋友是玩瑜伽兼是攝影師，用12星期紀錄我的身形轉變，變相有死線比自己。」

▲ 牙醫謝德安疫情時才玩健身，由外至內改變了他的人生觀。（攝影：湯致遠))

2013年張家輝主演《激戰》，當時其人魚線及八舊腹肌哄動全城，Ryan看完後也真的走去練，fit過一輪後慢慢又肥膏暗訪。「以為那種身形，一生人試過一次就算，過程太辛苦。想不到到了50歲的人生關口，又會再操過。」

變白髮大隻佬參賽

健身小有成果，教練林文勝問謝德安有否興趣玩健美比賽，他聽後也躍躍一試。 「健身主要是強身健體，功能性較強，不會講求六或八舊腹肌，或要求低脂肪比。但上台做健美，擺出各式pose， 每部份肌肉都要均稱，如背肌每一part都要練到極緻，線條要好看，靚腹肌更是基本的。」

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謝德安於去年8月及12月參加過健美比賽，第一次玩健美項目，是model fitness的組別，「這是沒有年紀限制，40多個參賽者不少是小鮮肉，我拿第二名，整埋個白髮馬尾look，可能加了少少印象分。」

「第一次比賽，自然較緊張，我最強的對手是名跆拳道教練，狀態都好fit，我抱著『上過台已經算贏，是贏自己』。他玩跆拳道左右身形會較不對稱，會扣得多分，我雖然不夠他大隻，但均稱度我有信心，身高體型反不受影響，最好是背後的肩寬和腰成為三角。」

謝德安說《激戰》中張家輝的那句「要贏，就要不自量力」對他最受啟發，也是他守持鬥心的原動力。

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戒酒練心帶來健康人生

謝德安的操練日常，是周一至周五從胸肌、背肌、腳及肩膊各部份練一次，周末還去跑步，「有說健身和跑步的人身形上有相當的抵觸，玩長跑的人全部偏瘦，因為跑得快的人要輕身，與前者增加肌肉量有別，我則想兩者兼顧。」

講到健美最大的得著，謝德安說是改善了五十肩的情況，「做診所看牙，常要彎著背，難免有點寒背問題。找了拉筋教練幫手，每晚做半小時，膊頭拉鬆，配著操練肌肉發展才快，胸肌可以拉到最盡。」

至於飲食，他說：「一日三餐，操練時要食很多蛋白質及碳水化合物，才夠力去做。平常早餐是香蕉、奶醬多、黑咖啡，午餐是200克薯仔、牛油果、3隻雞蛋、雞胸。晚餐通常是薯仔、雞胸或魚等，周六日就正常飲食，因為跑山始終運動量大。」

▲ 謝德安有個6歲大的女兒，自幼患有肌肉無力症，兩歲也不能走路，其後他跑全馬，跑到28k 時有「撞牆」（即舉步維艱、配速驟降）但想到女兒，就奮力完成賽事。（受訪者提供）

其實操練期間，謝德安的生活作息也漸漸改變。「以前一日一支紅酒，再飲威士忌，現在幾乎已戒酒。因為酒精會影響肌肉發展，飲完有點『前功盡廢』的感覺。反正跑步都可以減壓，不用靠酒精。」

經歷體重起伏，謝德安說現在相信已可keep下來。「可能已習慣飲食模式，並找到當中的樂趣。反觀當年學張家輝般修身，感覺是『捱下去』，自然不能持久。疫情下無得飛，留在香港帶來不同的生活軌跡，驟眼看無咁多姿多彩，但人停下來反而可思索人生， 否則人到中年身體可能出現許多問題，現在帶來的健康和快樂是不同的。」

記者：馮柏偉