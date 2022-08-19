【天氣不穩】天文台：南海北部低壓槽已掠過仍有驟雨雷暴　料西北太平洋對流雲團未來數天或成熱帶氣旋

▲ (天文台截圖)

天文台今日（19日）表示，南海北部的廣闊低壓槽未來一至兩日會為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港天氣會不穩定，不過由於南海北部垂直風切變很大，並不利熱帶氣旋形成，但仍會為香港帶來驟雨及雷暴。另外要注意在菲律賓以東的西北太平洋有另一個廣闊對流雲團，各大電腦預報模式對該低壓系統的強度及路徑發展都存在分歧。

▲ (天文台截圖)

天文台在網誌指，一個南海北部廣闊低壓槽不能形成熱帶氣旋，並於本港以南約200公里掠過，解釋該低壓槽不成熱帶氣旋，因為是南海北部的垂直風切變較強。當時的衛星雲圖可見強垂直風切變令低壓區相關的對流雲團和其低層渦旋中心位置存在偏差，部分的低層渦旋中心外露，嚴重破壞了其對流結構。雖然低壓區對本港的風勢影響不大，但相關的不穩定天氣為本港帶來大雨。在星期三（17日）下午4時至6時許發出了黃色暴雨警告信號，多處地區錄得超過30毫米雨量，新界部分地區的雨量更超過70毫米。

天文台又稱，在菲律賓以東的西北太平洋有另一廣闊對流雲團已開始蠢蠢欲動，最新的歐洲集合預報系統顯示一個低壓系統有機會在未來數天發展成熱帶氣旋，並可能靠近呂宋海峽至中國東南沿岸一帶，但各大電腦預報模式對該低壓系統的強度及路徑發展都存在分歧。

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責任編輯：余思嵐