【新冠疫苗】經民聯倡「疫苗通行證」擴大至12歲以下兒童　建議允公僕上班時間為小朋友打針

▲ 經民聯表示，現階段必須針對性地提高「一 少一老」的疫苗接種率。（陳葆琳攝）

本港新冠肺炎疫情持續，3歲以下幼童確診數字近日攀升。經民聯提出10項建議，針對性地提高「一少一老」，即兒童和長者的疫苗接種率，當中包括研究擴大「疫苗痛行證」年齡範圍到12歲以下兒童，以及容許公務員在上班時間為小朋友接種疫苗等。

根據衞生防護中心數字，單是本月首兩周，即8月1至14日，已有1,130宗3歲以下小童的確診個案，佔整體1.8%，較早兩周急增三成，長者的確診人數同樣持續上升。

經民聯衞生健康事務委員會召集人、醫生龐朝輝指出，現時「疫苗通行證」豁免12歲以下兒童，學童進入學校也沒有硬性 要求「打針」，家長安排學童「打針」的誘因很低，建議港府在持續推廣接種的同時，應密切觀察兒童接種後的醫學數據，在確保安全的大前提下，適時研究擴大「疫苗通行證」 涵蓋的年齡範圍，促使兒童加快接種。

▲ 經民聯衞生健康事務委員會召集人、醫生龐朝輝建議. 研究擴大「疫苗通行證」年齡範圍到12歲以下兒童。（陳葆琳攝）

該黨副主席、立法會議員林健鋒指出、部分家長對疫苗副作用存在憂慮，亦未能抽空為兒童接種疫苗，建議由政府牽頭提供「最大便利，最大彈性」，容許公務員如有需要，可於上班時間帶同3歲以下兒童接種疫苗，發揮示範作用，並鼓勵私人企業提供同樣待遇，從而在短期内加快提升兒童疫苗接種率。

他表示，早前已向商界作出呼籲，很高興得到很多正面回應，總商會已經發出通告，呼籲會員一起行動，鼓勵員工帶同小朋友打針，並為員工減低最大的不便。

經民聯主席盧偉國則建議，設立指定醫院或在不同醫院設立指定部門或櫃檯，為家長提供與疫苗接種相關的跟進支援服務，以及為已接種疫苗的幼童，提供必要的藥物和遠程視像診斷服務等。他又建議當局設立24小時諮詢熱線，跟進兒童接種後出現副作用等 查詢和處理方法等，以增強家長讓子女接種的信心。

該黨其他建議包括搜羅全球針對幼童等不同人士的合適疫苗；增撥資源籌組更多「外展接種隊」；容許已符合接種要求的小學及幼稚園全日復課；加強與社福機構、地區團體合作，組織「疫苗醫療義工隊」；加強流動接種服務和疫苗接種宣傳，以及與商界合作推出疫苗接種計劃等。

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記者：陳葆琳