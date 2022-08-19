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【育兒心得】子女不肯開口主動打招呼 育兒作家教自製情景學禮貌待人

親子 18:03 2022/08/19

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《反起跑綫聯盟》劇照。

朋友的孫兒不單不肯開口叫我們一聲「叔叔」和「姨姨」，更把小手收回，放在背後，不願意跟長輩的指示，向我們揮手打招呼。

小男孩不是有學習問題，也沒有自閉傾向，因他之後與另一朋友的小孩玩樂時，一切都正常。他之所以「封口」又「封手」，不願意「叫人」，又不肯與人揮手，皆因如朋友所說--「他少見外人」。他不習慣這樣做，亦即是他沒有多看多聽、多模仿的機會。

其實假若父母朋友不多，或少帶他見朋友，也可自行製造一些情境學習機會，如視鄰居和保安等同住一大廈甚至一區的人如朋友般，每遇上便打個招呼，說聲「早晨」或「你好」，以讓孩子看在眼裏，增加他的模仿學習機會，便能很快學會。

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女兒年幼在外國居住時，也是因為見我們一進升降機，便會跟內裏同大廈的人說聲「Hi」和「Good morning」，自己便很快學會如是做。回港後，雖見別人沒此習慣，然而自己已習慣了，便把習慣延續。

這做法令日後的她不怕與家人之外的同事和朋友等溝通，這在工作上也大派用場。

教孩子在離開保母車的車廂時，向司機叔叔或嬸嬸說聲「唔該」也是不錯的開始。

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撰文 : 張嘉雯 《4Q教子情式》作者

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