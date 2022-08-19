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【癌症背後】心情抑鬱是健康大敵　美國研究癌患病發前2至3年處於壓力狀態

健康 19:24 2022/08/19

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外來壓力也會改變癌症形成的途徑。

原來生活形態同癌症有非常密切關係。通常話肥胖、少活動、飲食油膩、鍾意食肉少食蔬果、食煙、飲大量酒、吃偏鹹醃漬物、壓力大或容易焦慮嘅人，都係高危一族。

咁我應該點盡量去預防癌症呢？我又唔想唔飲酒，只可以話飲少啲，惟有喺生活方式做起啦。專家話，每日流汗30分鐘係最經濟實惠嘅防癌方法，因為運動可以調整血液中睪固酮同雌激素，保護女性對抗與荷爾蒙相關嘅癌症，例如卵巢癌、子宮內膜癌。加拿大有研究發現，女性若有規律咁適度做運動可降低30%罹患卵巢癌風險。運動嘅另一好處係促進蠕動大腸，減少糞便積存喺大腸嘅時間，降低大腸癌風險。

飲綠茶亦證實可有助防癌，因為綠茶含兒茶素同維生素A、C等抗氧化劑，因此有防癌功效。

最新影片推介：

美國聖路易華盛頓大學教授林天送指出，心情抑鬱係健康大敵，好多患癌嘅人回顧病發前2、3年，通常身心都處於壓力狀態。醫學研究發現，精神壓力會削弱免疫機能，抑鬱症使身體修補DNA的能力下降，患癌機率明顯增加。

外來壓力也會改變癌症形成的途徑。其實當細胞失去固定生理機制時，會經由凋零程序進行「自殺」，這是細胞結構上所設計的生存程序。但當外來毒素擾亂了細胞的「自殺」程序時，會令細胞忘記自殺而引發腫瘤。所以當有抑鬱症或外來壓力時，除了破壞DNA的完整性及打斷DNA的修補機制外，也會改變細胞的凋零程序，直接影響癌症的罹患率及其成長。

所以喺艱難時間，防疫緊要，但都唔好忽視防壓力呀！祝大家身心健康，自然平安大吉。

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全文刊於《晴報》，原題為無壓力就無癌症？

撰文 : 陳淑蘭 電視及電台節目主持人

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