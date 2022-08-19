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【怪獸家長】為呃Like搏點擊率迫孩子做戲　極品爸媽拍攝影片成反面教材

育兒經 19:00 2022/08/19

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有極品家長為呃Like搏點擊率迫孩子做戲。

網上有無數小孩的短片，有些看得我心花怒放，有些卻令人氣上心頭。

爸媽將自己孩子的生活片段上載社交網站，我相信起初的原意是既可跟大家分享孩子有趣的畫面，又可將孩子的成長片段永久記錄下來吧！

不過隨着短片的點擊率幾何式上漲，有些爸媽赫然發現孩子拍短片是一條財路，於是便變成了刻意經營，放上網的不再是小孩天真自然的生活趣事了，而是依據劇本行事，大人與小孩的反應都假得很，有些更成為教育孩子的反面示範呢！

那個喜歡一家穿華服炫富的家庭，爸爸竟然當眾挖鼻孔，並示意身旁的小女兒跟他一同挖。挖完一輪，爸爸隨意將手指放進嘴裏，小女兒也乖乖的隨着做，然後加插了罐頭笑聲，爸爸高喊：「傻瓜！我挖鼻孔的是食指，伸進嘴裏的是中指呀……哈哈哈！」

天！這個爸爸究竟想教育女兒甚麼？

最新影片︰

那個有三個女兒的家庭，平日經常會上載孩子你爭我奪、各出奇謀搶奪食物的片段。這回每人手上分了一片西瓜，沒有出鏡的媽媽兇巴巴的喊道：「嗱，邊個食得最快，就可以食埋最後一片！」結果是爸爸吃得最快，他搶過最後一片西瓜時，三個女兒又哭又嚷，煩死了！

拜託！這是甚麼家庭教育？是搶食世界嗎？

不過，最經典的該是近日某藝人的小女兒吧，她的坐姿不太斯文，媽媽在片中竟然將她形容為廟街流鶯，究竟怎樣的腦袋，才會如此稱呼自己的女兒呢？

原文刊於《經濟日報》，原題為「極品爸媽」。

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撰文 : 鄧藹霖

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