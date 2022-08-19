【親子好去處】海洋公園推港島南海上觀光遊　中環及南區2條航線認識文化地貌

▲ 海洋公園推出港島南海上觀光遊，2條航線分別為中環遊及南區遊。

喜歡出海玩樂的小朋友注意！海洋公園推出全新海上觀光之旅「探索港島南 – 小航海家」，帶領大小朋友遊覽鴨脷洲、香港仔及中西區沿岸景點，船上有導賞員講解本港漁業活動、避風塘等歷史文化，有得玩有得學，即日起在Klook平台接受報名。

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海洋公園大樹灣碼頭於本月初正式啟用，在週末及公眾假期提供經鴨脷洲往返香港仔和水上樂園的免費渡輪服務後，承接推出的海上項目。

「探索港島南」首個節目「小航海家」海上觀光之旅，提供2條路線選擇，包括「中環遊」和「南區遊」，分別遊走鴨脷洲、香港仔及中西區沿岸一帶。「威威村莊村民」會在船上與參加者玩互動小遊戲，傳授海洋保育小知識，並解講本港漁業活動、現代建設及香港軍事歷史等。

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【路線一】小航海家 — 中環遊

中環碼頭 > 青洲燈塔 > 西環泳棚 > 數碼港 > 瀑布灣 > 香港仔避風塘 > 海洋公園大樹灣碼頭

威威村莊村民會向參加者介紹港島區的歷史瑰寶，包括於50年前為泳客興建的西環泳棚、分別建於1875年及1905年的青洲燈塔，以及舉辦薄扶林村中秋節舞火龍「龍歸滄海」儀式的瀑布灣。

一小時旅程中，威威村莊村民將沿途講解本港的漁業活動、現代建設及香港海防軍事的有趣資訊，並與大家分享瀑布灣、休漁期及香港仔避風塘的歷史點滴。

▲ 中環遊航線圖。（有關機構提供）

【路線二】小航海家 — 南區遊

鴨脷洲觀光舢舨碼頭 > 鴨脷洲洪聖古廟 > 香港仔魚類批發市場 > 鴨脷洲造船廠 > 海蝕洞 > 海洋公園抽水站 > 海洋公園大樹灣碼頭

南區遊航線將帶大家在船上遊歷鴨脷洲洪聖古廟、香港仔魚類批發市場及鴨脷洲造船廠等景點， 參加者可在45分鐘的行程感受新舊漁港風情，認識香港漁業的傳統文化和風俗，以及本地漁民的生活方式。

▲ 南區遊航線圖。（有關機構提供）

「海洋公園探索港島南」活動詳情

日期︰2022年9月3日至2023年3月26日（逢星期六、日及公眾假期）

對象︰建議3歲或以上人士參與，未滿18歲之參加者必須由家長／監護人付費陪同參加

行程及時間表：

• 小航海家 — 中環遊（由中環出發往海洋公園大樹灣碼頭）：

上午10時至上午11時正（1小時）

• 小航海家 — 中環遊（由海洋公園大樹灣碼頭出發往中環）：

下午6時15分至下午7時15分（1小時）

• 小航海家 — 南區遊（由鴨脷洲觀光舢舨碼頭出發往海洋公園大樹灣碼頭）：

下午2時至下午2時45分（45分鐘）

碼頭位置：

▪ 中環10號碼頭（民光街）

▪ 鴨脷洲洪聖街觀光舢舨碼頭六號梯台（由利東港鐵站A1出口步行約5分鐘即達）

▪ 海洋公園大樹灣碼頭（海洋公園水上樂園旁）

每程名額︰82人

導賞語言︰粵語

費用（大小同價）︰$120（小航海家— 中環遊）

$90（小航海家— 南區遊）

*包括於指定時間提供返回行程起點之穿梭巴士服務。

**不包括水上樂園或海洋公園門票。

活動網頁：【按此】

報名網頁：【按此】

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責任編輯︰林綺玲