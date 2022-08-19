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【Now TV劇】《龍之家族》外國試映大獲好評 　成10大最令人期待影視作品　

娛樂 18:56 2022/08/19

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《龍之家族》

Now TV HBO GO自選服務將於下星期一（8月22日）推出大熱劇集《龍之家族》（House of the Dragon）。

《龍之家族》於外國試映會後評論曝光，網上一片好評，紛紛以充滿力量（Vibrant) 、史詩式（Epic） 及當之無愧的繼承作（Worthy Successor）來形容這套《權力遊戲》的前傳作品，而著名影視網站IMDb更將《龍之家族》列為8月份10大最令人期待的影視作品之一。

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《龍之家族》全城期待

「神劇」《權力遊戲》（Game of Thrones）在3年前於一片爭議聲中完結，評論的震盪從未平息。隨著前傳《龍之家族》的首播日期迫近，討論度再度飆升。

《龍之家族》改編自喬治馬汀所撰寫的《冰與火之歌前傳：血火同源》，描述《權力遊戲》故事兩百年前的維斯特洛大陸，聚焦在「龍族」坦格利安家族（House Targaryen）的傳奇王朝歷史上。

跟《權力遊戲》的時代不同，坦格利安家族在《龍之家族》的勢力如日方中，權傾整個維斯特洛大陸（Westeros），一統七大王國（Seven Kingdoms）。

不過，家族內的明爭暗鬥卻推向白熱化。皇族內不同派系為爭奪鐵王座，將坦格利安家族推向內戰！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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