【Now TV劇】《龍之家族》外國試映大獲好評 　成10大最令人期待影視作品　

Now TV HBO GO自選服務將於下星期一(8月22日)推出大熱劇集《龍之家族》(House of the Dragon)。

《龍之家族》於外國試映會後評論曝光,網上一片好評,紛紛以充滿力量(Vibrant) 、史詩式(Epic) 及當之無愧的繼承作(Worthy Successor)來形容這套《權力遊戲》的前傳作品,而著名影視網站IMDb更將《龍之家族》列為8月份10大最令人期待的影視作品之一。

《龍之家族》全城期待

「神劇」《權力遊戲》(Game of Thrones)在3年前於一片爭議聲中完結,評論的震盪從未平息。隨著前傳《龍之家族》的首播日期迫近,討論度再度飆升。

《龍之家族》改編自喬治馬汀所撰寫的《冰與火之歌前傳:血火同源》,描述《權力遊戲》故事兩百年前的維斯特洛大陸,聚焦在「龍族」坦格利安家族(House Targaryen)的傳奇王朝歷史上。

跟《權力遊戲》的時代不同,坦格利安家族在《龍之家族》的勢力如日方中,權傾整個維斯特洛大陸(Westeros),一統七大王國(Seven Kingdoms)。

不過,家族內的明爭暗鬥卻推向白熱化。皇族內不同派系為爭奪鐵王座,將坦格利安家族推向內戰!

