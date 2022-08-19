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【疫境自強】夥鍾舒祺為中小企打氣　鍾舒漫盼將家傳辣醬推售

娛樂 17:20 2022/08/19

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為一班有心做的中小企商戶打氣。

為期一個月的「香港品牌展覽會」今日開幕，展覽以支持中小企業為目標，主辦單位希望在疫情下給中小企一點助力，以巿價三份一的租金，進駐銅鑼灣黃金地段商場做生意，同時可推廣品牌形象。
 
開幕首天請來鍾舒漫（Sherman）、鍾舒祺（Sukie）『姐妹檔』做嘉賓，過去一年因拍節目接觸不少中小企的Sherman坦言，香港做生意不容易，要捱貴租金，同行競爭亦激烈，故特意來為一班有心做的中小企商戶打氣。

鍾舒漫、鍾舒祺『姐妹檔』做嘉賓。

這次品牌展覽會，參展商戶種類繁多，有自家設計的飾品、美容健身、自家即食湯包、醬料、果茶等，各有特色，Sherman 和sukie更即場跟土耳其人學煮咖啡，又在現場各攤位走了一圈，跟各中小企商戶聊天，從中取經吸取有關經驗。
 
Sherman 和Sukie大讚地方「好正」，適合一家大細前來，稍後她們也會帶同另一半來逛逛，二人有感萬事起頭難，一班中小企在疫情下做生意更困難，所以主辦單位以優惠租金在黃金地段給他們做生意是很大支持，可以讓他們一嚐做老板心願。

品牌展覽會，參展商戶種類繁多。

之前兩姐妹透過節目接觸過一班中小企，大讚他們沒有被疫情打沉，反而會想盡方法去創業，令更多人認識自已的產品。

Sherman謂：「跟不少中小企之前已結成朋友，今日見到有經營了40多年的醬料老闆、自家狗狗烘培食品，大部份都是手作產品，其中一位是由15歲開始已經創立自家生意，至今已有5年，好叻女！」Sukie笑言自己15歲時仍飲緊奶。

原來鍾爸爸有獨家辣辣醬秘方， Sherman 和Sukie從小吃到大。「爸爸年事已高，『鍾家』辣辣醬最能代表到爸爸，所以希望將此傳承下去。」Sherman已學識炮製，他日將發揚光大。

最新影片：Alice訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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