【飲食優惠】翡翠拉麵小籠包全新蟹宴　首度推出蟹主題下午茶優惠價$298

▲ 翡翠拉麵小籠包推出「蟹」逅盛宴「Just to Say 蟹」。（餐廳提供）

翡翠拉麵小籠包於今個盛夏以螃蟹作主題，推出10多款鮮味蟹饌佳餚及招牌美食，並首度推出以蟹為主題之下午茶套餐，讓一眾「蟹」粉展開一場難忘的螃蟹盛宴。

今年有首度推岀的「Hi ~蟹肉瑤柱小籠包」，於內餡中加入蟹肉及瑤柱絲，增加口感 層次，同時令整粒小籠包鮮味提升。大廚亦別岀心裁，加入新鮮萃取紅菜頭汁至麵糰當中，以人手包裹，粒粒精緻飽滿、皮薄多汁，打開時驚喜滿分。吃時伴以鎮江陳醋，更添鮮味。

新出的熱辣辣蟹肉鍋貼同樣是必點，招牌鍋貼肉餡加上秘製辣蟹醬料，肉餡包好後隨即落鑊生煎，餡香湯鮮，加上外皮獨有的軟糯及酥脆口感，更勝傳統鍋貼。另推介多道清新開胃前菜，包括冷盤小清新蟹肉麻醬菠菜墩，菠菜茸配搭啖啖鮮甜蟹肉，再以麻醬調味，十分清爽。

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而涼浸浸蟹肉麻醬冷麵則選用鮮美清爽的蟹鉗及蟹肉，配上香濃胡麻醬汁，並搭配招牌手工拉麵，滑溜彈牙，暑氣全消。其餘菜式還有蟹肉麻醬粉皮、真．蟹肉賽螃蟹、惹味椒鹽炒蟹及鑊氣滿滿蟹肉炒飯，同樣吸引。

為讓更多客人可品嘗各式蟹饌美膳，店家首度推出「Hi～蟹Tea下午茶2人餐」，套餐齊集經典上海特式美點，食客可一口氣享用由前菜、點心到主食多達13道佳餚，更可品嘗多款全新蟹饌，以及兩杯夏日精選特飲，為炎炎夏日劃上完美句號。

下午茶供應時間為周一至周五2:30至5:30pm，於金鐘廊、大有廣場、將軍澳、旺角MOKO、馬鞍山、德福、YOHO、屯門及香港仔分店供應。店家推出多款低至7折優惠的套餐，包括Give me 蟹 4 人餐及蟹王盛宴4人餐。會員及HSBC信用卡持有人更可享最多額外$100折扣優惠。

記者︰黃依情