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【健康早餐】營養師推介5日早餐配搭　優質蛋白及益生菌提升活力

健康 18:26 2022/08/19

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營養師推介5日早餐配搭：優質蛋白及益生菌提升活力。

早餐吃得好，可以讓一整天都充滿活力。因此，早餐的食物選擇非常重要。台灣營養師杯蓋在Facebook專頁發文，推介5日健康早餐選擇，讓不會認真選早餐的市民作參考。

最新影片：

5日早餐搭配首選：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

另外，營養師提醒，除了早餐可以搭配乳酪，運動後也非常適合食用。因乳品中除了優質蛋白質，還可以補充熱量。

衛生署建議健康早餐

根據衛生署刊物，健康早餐需符合「一高三低」原則，包括：高膳食纖維、低脂、低糖、低鹽。建議可簡易自製健康早餐，例如：

  • 粟米雞蛋/吞拿魚沙律三文治（<1茶匙低脂蛋黃醬）+ 脫脂奶
  • 番茄低脂芝士三文治 + 細蘋果
  • 高鈣低糖豆漿煮燕麥片 + 提子乾/果仁
  • 紫菜/時菜瘦肉湯蕎麥麵（米粉/米綫/烏冬）+ 高鈣低糖豆漿
  • 雜菌雞絲湯通粉 + 脫脂奶
  • 粟米肉片粥 + 高鈣低糖豆漿

內容獲「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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