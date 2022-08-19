【林家謙演唱會】主辦單位強調做足百分百安全措施　已刪走懸吊高空機械装置

▲ 唱作歌手林家謙今晚（19日）如期於紅館舉行演唱會。（陳靜儀攝）

MIRROR演唱會意外後，唱作歌手林家謙今晚（19日）如期於紅館舉行演唱會。主辦單位晚上（19日）發新聞稿，強調演唱會做足百分百安全措施，因應康文署要求實行的「短期措施」，已刪減不少升降台設計項目，亦刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置。

另外，主辦單位亦指出，過往可以用升降台或高空懸吊等技術配合節目流程出現於舞台上的道具，今次將長期放於舞台之上。

主辦方亦強調每次演唱會均做足百分百安全措施，確保台前幕後每一位工作人員的安全。而今次舞台設計最終已經經舞台工程專業測量師，並簽署測量師報告（Surveyor Report），康文署人員一直參與整個入場過程，紅館工作人員每日都會在場協助。

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責任編輯：黃悅晴