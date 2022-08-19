【林家謙演唱會】MIRROR事故22日後再有紅館騷 林家謙拜神求順利 娛樂 18:38 2022/08/19 分享： 分享： 熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 林家謙今晚開紅館演唱會。 MIRROR首個紅館演唱會於上月28日，因發生舞台意外，紅館一直需封館，讓有關人士進內調查意外事故。而相隔22日後，終於重開，林家謙將於今晚舉行演唱會。 人氣唱作人林家謙今晚首度在紅館開騷，演出前，家謙和一眾工作人員在後台進行拜神儀式，希望演出一切順利。 ▲ 工作人員大合照。 家謙戴上帽子，誠心上香，之後跟工作人員大合照，為6場演唱會正式今晚展開。 最新影片： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR演唱會】發公開信向MakerVille提出退票意見 鏡粉：我們要求更多選擇 12:27 2022/08/14 【MIRROR演唱會】發公開信向MakerVille提出退票意見 鏡粉：我們要求更多選擇 【MIRROR成員】MIRROR休團兩個月損失逾千萬？ 姜濤錄英文歌攻美計劃暫時擱置 12:20 2022/08/16 【MIRROR成員】MIRROR休團兩個月損失逾千萬？ 姜濤錄英文歌攻美計劃暫時擱置 【MIRROR成員】Edan不參與音樂會爵屎欲退票 商台回覆：需與該贊助商直接聯絡 11:25 2022/08/18 【MIRROR成員】Edan不參與音樂會爵屎欲退票 商台回覆：需與該贊助商直接聯絡 你可能感興趣 【MIRROR演唱會】發公開信向MakerVille提出退票意見 鏡粉：我們要求更多選擇 12:27 2022/08/14 【MIRROR演唱會】發公開信向MakerVille提出退票意見 鏡粉：我們要求更多選擇 【MIRROR成員】MIRROR休團兩個月損失逾千萬？ 姜濤錄英文歌攻美計劃暫時擱置 12:20 2022/08/16 【MIRROR成員】MIRROR休團兩個月損失逾千萬？ 姜濤錄英文歌攻美計劃暫時擱置 【MIRROR成員】Edan不參與音樂會爵屎欲退票 商台回覆：需與該贊助商直接聯絡 11:25 2022/08/18 【MIRROR成員】Edan不參與音樂會爵屎欲退票 商台回覆：需與該贊助商直接聯絡 Mirror 林家謙 歌手 演唱會