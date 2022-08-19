【林家謙演唱會】MIRROR事故22日後再有紅館騷 　林家謙拜神求順利

▲ 林家謙今晚開紅館演唱會。

MIRROR首個紅館演唱會於上月28日，因發生舞台意外，紅館一直需封館，讓有關人士進內調查意外事故。而相隔22日後，終於重開，林家謙將於今晚舉行演唱會。

人氣唱作人林家謙今晚首度在紅館開騷，演出前，家謙和一眾工作人員在後台進行拜神儀式，希望演出一切順利。

▲ 工作人員大合照。

家謙戴上帽子，誠心上香，之後跟工作人員大合照，為6場演唱會正式今晚展開。

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