【緣路山旮旯】岑珈其為導演心水男主角　黃浩然愛住山旮旯：客廳看見天和樹【有片】

港產電影《緣路山旮旯》由黃浩然導演，找來岑珈其擔任男主角，並先後遇上5位女神余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊及張紋嘉，經歷數段港式「Long D」。

黃浩然接受TOPick專訪，透露堅持找岑珈其出演的原因，並大談居住在山旮旯的感受。

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▲ （左起）導演黃浩然、余香凝、岑珈其、張紋嘉、梁雍婷。（陳詠琪 攝）

居於長洲

黃浩然笑言：「我自己也住在山旮旯──長洲，住了9年，以前都是住城市，小時候是在香港島長大。我覺得如果另一半住得很遠都很有趣，連續幾次拖都住得很遠，會變成很可笑、很荒謬。」

問到為何決定搬到長洲居住？黃浩然指：「因為結婚，很明顯會過一種不同的生活，我想住得闊落一點，以及想嘗試從客廳看出去可以看見天和樹，想大點又想環境好點，卻沒法付出很多錢，新界或離島的村屋會變成一種選擇。」

他肯定地表示沒有後悔，「如果我一直住在香港的話，我會一直想住在長洲。」

住在長洲未有為黃浩然帶來不便，「打風不能外出簡直是正，大條道理叫別人不要煩我、不要我工作、不要我做任何事。其實住在島的人如非必要工作的話，是不會外出的，會每天在家，或是在島上嘆。」

他又說：「很多人覺得住在長洲是住得很遠，但其實住屯門、天水圍不是更遠嗎？很多人都不明白其實從長洲出來根本一點也不遠，並會忘記乘地鐵其實是需要時間走到地鐵站和上落月台。」

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山旮旯

《緣路山旮旯》以香港一些偏遠地區作電影題材，黃浩然認為：「香港有很多山旮旯地方，主要是類型，不想每位女生也是住在村屋，想5位女生形象鮮明，觀眾不會混亂。現在有公屋、居屋、村屋、古蹟。」

澄碧邨與余香凝

他先介紹澄碧邨及余香凝，「至少是70年代出生的人才會認識澄碧邨，80後、90後未必知道澄碧邨是甚麼。澄碧邨跟余香凝的角色很相似，她讀書時期是Model拍攝廣告，但她大學畢業後選擇過一個普通的生活，這跟澄碧邨很相似，澄碧邨於80年代建成時是一個很巴閉的地方，但至今已經變成一個很普通，或是大家都不認識的地方，其實某程度上是以這個地方去比喻這個角色。其實你選擇住哪裏便代表了你的生活態度，是人物設定來的。」

梅子林與陳漢娜

至於梅子林和陳漢娜，黃浩然則謂：「陳漢娜的角色是真人真事，梅子林村曾經有一名駐村藝術家，是一名城市長大的女生，住了一年，內裏的壁畫全都是她畫的。要Cast一個怎樣的人才會似這個角色。陳漢娜是Perfect，她對我來說就是外星人，跟大部分香港女演員很不同。」

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大澳與梁雍婷

他指梁雍婷演的角色是最困難，「因為她是5個之中對岑珈其最差，某程度上她是奸角。這個角色是有情緒病，是一個很難演的角色。我覺得Rachel Handle得很好。她是一個很市僧、細膩的人，錢對她來說很重要。大澳的居屋建成至今，快將廿五年，價值升了10倍，這地方跟角色是很配合的。」

下白泥與張紋嘉

他覺得張紋嘉的角色很清楚自己需要甚麼，「她需要的是很小眾，她很浪漫、天真，但她知道自己需要甚麼。她很喜歡看日落，所以搬到下白泥，她平日就是Cosplay的衣著，她是不會理會別人是否取笑她的。一個在元朗長大的人是不會覺得下白泥很遙遠，下白泥是在流浮生附近，就是在那區。下白泥對香港人來說是一個很夢幻、看日落很美的地方，所以我們的人物設定就是一個很夢幻的人。」

沙頭角與蘇麗珊

原來蘇麗珊的角色名稱源自於黃浩然的一位中學老師，「蘇麗珊，是他的同事，她的名字叫A Lee，沙頭角至少有一半人都是姓李的，所以這個角色一定要姓李，這才能代表那角色。以前我們會說性格很差的女生就是沙頭角村長的女兒『李愛』（你要），A Lee其實是來自我中學一位老師，她真的叫李愛美，英文名就是Amy Lee，簡稱就是A Lee。她也是一副病樣，然後覺得這個角色一定要叫A Lee。」

▲ （陳詠琪 攝）

岑珈其為心水

男主角是此片最重要的角色，戲份很重並貫穿整套電影，且很有發揮空間。

黃浩然的不二之選一直都是岑珈其，不過他尋找投資者時遇上不少難題，「很多時投資者會想找個靚仔，我們也有找來高大靚仔來Casting，但始終都是想找岑珈其。」

他續指：「第一，他有演技，這是之前跟他合作時知道的，其實所有合作的演員都需要演技好。我的戲很低成本，要拍我很快，如果演技差經常要NG，便很浪費時間。第二，就是要普通，大部分男演員都是靚仔高大，Sell普通又好戲的其實選擇不多。」

▲ （《緣路山旮旯》海報）

貼地電影

黃浩然希望電影能為大家送上歡樂：「過去這2、3年，香港人都生活得很不開心。想大家可以輕鬆一會，然後再生活、再出發。

輕鬆得來、好笑得來也不會脫離了現實。」

他續指：「很多電影、音樂都跟現實脫了節，過去數年香港發生的事情好像沒發生過。我覺得嘻嘻哈哈輕鬆是需要的，我希望電影能反映這個社會所發生的事情。」

記者：梁樂欣

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