【林家謙演唱會】舞台沒有設置升降設施　表演者從平地通道出場

▲ 林家謙在演唱會上跳舞。（袁澍攝）

MIRROR演唱會嚴重意外後，唱作歌手林家謙今（19日）晚如期於紅館舉行演唱會。按TOPick記者現場觀察，舞台設置較簡單，只有一個大型舞台裝置，亦沒有設升降設施，所有的伴奏、表演者均從平地通道出場。

林家謙一身白衣，彈琴出場。舞台上設有一個大型的眼鏡型裝置，工作人員會上場卸下「鏡片」幕布。雖然舞台簡單，完全不減觀眾熱情。

政府於意外後對康文署轄下表演場地實施3項短期限制措施，包括「要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士」、「暫停使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置」及「租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查租用人加設的機械裝置以確保其安全性」。

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因此大會因應3項短期限制措施而在舞台設計上作出改動，包括刪減了不少升降台設計項目及刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置。過往可以用升降台或高空懸吊等技術配合節目流程出現的舞台道具，因此要長期放在舞台上，或有機會短時間影響部分觀眾的視線，希望觀眾明白及體諒。

大會強調舞台上的機械裝置均獲康文署同意的合資格人士檢查以確保其安全性，所有改動均由舞台工程專業測量師最後簽署測量師報告為准。

另外演唱會亦邀請從歐洲回港的Serrini，現場歌迷表現十分熱情，兩人合唱重新編曲的《Don't text me 》，一邊唱Serrini搞笑說「錫下」，她說這次回港參加演唱會超有價值。

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記者：袁澍