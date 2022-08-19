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【高球場建屋】環諮會未就環評報告作出建議　項目倡議人須提交更多資料

社會 19:08 2022/08/19

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黃遠輝。（曾耀輝攝）

政府擬在粉嶺高球場建1.2萬伙公屋，環諮會今日（19日）續議有關環境影響評估報告。環諮會主席黃遠輝會後見記者時表示，經兩次合共逾20小時的會議後，決定暫時不就報告作任何建議，因檢視報告期間委員就不同環節均有很多意見，報告未能滿足所有委員的要求，但會就著會議中委員得出的共識，尋求項目倡議人提交進一步資料，包括補充雀鳥活躍高峰期時間的調查等，當資料完善後，會尋求機會讓倡議人將報告再提交環諮會作決定。

黃遠輝補充，委員要求政府就布局、生態、水文及眩光提交進一步資料，其中雀鳥活躍高峰期時間調查等或要7個月時間收集，難保證短期內可重啟討論。而按機制，環諮會需於8月28日作出決定並提交報告，黃遠輝指，暫緩決定亦是可行決定之一，不存在過了法定時間就推翻環評報告。

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記者：黃小冰

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