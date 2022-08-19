【IGCSE狀元】IGCSE奪10A*靠睇片學理科　耀中超級狀元在家做實驗解剖

▲ 耀中IGCSE超級狀元陳海喬會在家做實驗解剖。

國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）成績昨日（18日）公布，香港耀中國際學校誕生3名考獲10A*的超級狀元，兩女一男分別為陳海喬、劉泳言及鍾澤成。其中陳海喬會在網上看影片，在家做實驗學解剖，增進理科知識。

最新影片︰

睇片在家自學解剖

超級狀元之一的陳海喬向TOPick分享，她於IGCSE應考了中文、英文、數學、附加數學、地理、生物、化學、物理、音樂及全球視野（Global Perspectives）。她自言雖然一向都非常勤奮，但能拿到10科A*佳績實在出乎意料，看到成績後亦不禁喜極而泣，努力得到回報。尤其她的中文成績向來不算很好，最終卻能拿到A*，令她非常驚訝。

在疫情期間，理科生很難去做實驗，海喬亦遇到同樣問題，對她要應付生物、化學、物理科帶來一些挑戰。

我的解決方法就是多看網上的影片，或嘗試在家中模仿正常上堂的實驗，例如在街市買豬腰在家中自己學解剖。

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以考好IB為目標

海喬對IGCSE的很多科目都很有興趣，暫時還未確定大學修讀甚麼科目。現在的她目標清晰，就是努力完成國際文憑課程（IB）考試，希望能夠取得好成績，將來入到心儀的大學和科目。她期望兩年後疫情到達尾聲，她可以到海外升學，體驗和見識外地文化。

她初步計劃如選擇的科目需要考專業試，她或寧願留在香港讀大學。不過，她仍在了解中，也會繼續探索自己的興趣再作選擇。目前海喬有幾個選擇，在醫科、土木/環境工程、城市規劃或法律系之間考慮。她對生物一直都有很大的興趣，有感︰

做醫生雖然有時會吃力，但在香港缺乏醫生的時候，做醫生可以為這個社會帶來很大的貢獻。

另一方面，因家人在法律界中工作，她覺得他們的工作能為社會帶來正義，也能幫助很多有需要的人。她近來也參加了關於醫護和法律的暑期課程，令她深入了解這兩種工作，增加她在這兩方面的興趣。

海喬的爸爸是一名工程師，她從小受爸爸薰陶，因而也有意讀工程系。而對環保的熱情，使她認為投身工程或城市規劃行業，也能貢獻社會和幫助社會變得更可持續性的。

唱歌表演紓壓良方

疫情持續，海喬回想未能跟老師及朋友有太多互動，令她上課沒以前那麼專心地聽課。上網課時，她經常在小息或午餐時與朋友視像，嘗試彌補在網課中失去的親切感。

當她面對課業壓力時，她會做一些喜歡的活動來紓壓，例如她最喜歡音樂和地理科。她會多參與學校的網上活動，包括各式各樣的音樂及歌唱比賽或表演。

海喬感謝校長及各科老師，給她很大的鼓勵和支持。她也感激父母一直無微不至的照顧，「如果沒有他們的支持，我今天的成就一定不會出現。」

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責任編輯︰駱秀玲