【名錶降價】Rolex突破性跌價可趁低吸納　即睇7款跌價最多錶款

▲ 一文睇清跌價最多Rolex錶款。

Rolex一直有市有價，不過近月出現突破性跌幅。據早前日本媒體Power Watch報道指，大部份勞力士手錶熱賣款式價錢下降，就連皇牌Daytona也逃不過被降價的命運。

TOPick為大家盤點7款價格下調的錶款，各位勞迷是時候趁低吸納入手!

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1) Daytona Ref.116500LN

▲ Daytona Ref.116500LN。（圖片來源：Rolex官網圖片）

俗稱熊貓的Daytona 在6月時售價為¥570萬（約HK$33.7萬），7月市價為¥530萬（約HK$31.2萬），下跌¥40萬（約HK$23,580）。

2) Explorer I Ref. 124270

身為入門款必備的Explorer I，7月市價為¥135萬（約HK$7.9萬），比6月時下跌¥2萬（約HK$1,179）。

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3) Submariner Date Ref.126610LN

熱門款Submariner在6月時的售價為¥208萬（約HK$12.3萬），而7月時市場價格為¥204萬（約HK$11.9萬），跌了¥4萬（約HK$2,358）。

4) Submariner Date Ref.126610LV

▲ Submariner Date Ref.126610LV。（圖片來源：Rolex官網圖片）

綠水鬼Submariner 在2022年7月市價為¥260萬（約HK$15.3萬），6月時下跌了¥27萬（約HK$1.59萬）。

5) DeepSea Ref.126660

型格的DeepSea 6月時的售價¥194萬（約HK$11.4萬），而7月時就下跌¥3萬為191萬（約HK$11.3萬）。

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6) GMT-Master II Ref. 126710BLRO

最顛峰時期的入手價為HK$19萬，現時市價為¥348萬（約HK$20.5萬），比6月下跌¥12萬（約HK$7,099）。

7) Datejust Ref.126200

7月市價為¥114萬（約HK$6.7萬），比6月下跌¥1萬（約HK$589）。

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責任編緝：張懿慧