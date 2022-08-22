權威市務雜誌《Marketing》日前舉行了Spark Awards 2022頒獎典禮,《TOPick新聞》連續3年屢獲殊榮，今年更榮獲5個殊榮，當中兩個為傳媒大獎。

勇奪今年兩大大獎：最佳資訊性媒體及最佳數碼媒體

憑藉每周「超市大搜查」食安評測專題，深得廣告客戶及讀者支持；《TOPick新聞》近年主打親子，以「Band1學堂」打頭陣，與全港爸媽同行，培育Band1子女，發掘孩子音樂、體育及藝術等多方面潛能。

近年，《TOPick新聞》為滿足讀者及用戶對瀏覽影片的需求，開創【家庭台】及【健康台】，8大精彩節目每日播不停。親子、健康、娛樂、休閒等生活資訊影片，學盡生活小智慧！

《Band1學堂》是全港唯一最全面「高效學習親子平台」，且深受家長愛戴，並推出《小學試題》下載量，成立2年至今吸引共400萬瀏覽量及200萬試題下載量。

權威市務雜誌《Marketing》「Spark Awards 2022」TOPick得獎項目：

最佳數碼媒體 (大獎)

最佳資訊性媒體 (大獎)

最佳互動策略 (金獎)

最佳媒體項目-目標客戶 (金獎)

最佳顧客吸納及保留策略 (銀獎)