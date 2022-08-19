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【紅館演唱會】重臨事故現場歌迷心有餘悸　盼舞台安全：當日行出去都腳軟

社會 19:28 2022/08/19

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紅館意外後首個演唱會，有歌迷指重臨事故現場心有餘悸。 （陳靜儀攝）

MIRROR紅館演唱會上月28日發生墮屏慘劇後，事隔22日，紅館今晚再次重開，由歌手林家謙登場開騷。大約晚上7時，紅館場地外已經人頭湧湧，不少粉絲排隊入場。

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有市民黃小姐正是MIRROR演唱會發生是事故那晚的觀眾，她說事件發生後一度心情不好，夜晚曾難以入眠，早幾日接到通知要來紅館拎林家謙演唱會門票，她意識到自己又重返舊地，「突然覺得好驚。」

黃小姐說自己是Anson Lo的粉絲，當日坐在較遠位置。螢幕墮下砸中阿Mo時，她根本反應不過來，「唔知發生咩事。」接下來螢幕再砸中另一位舞蹈員，她才明白發生了事故，「呆咗，後來開燈讓歌迷離場時起身，覺得腳軟。」

黃小姐指之後一直情緒不佳，不時想起當時的畫面，她說「點解呢啲事會發生在香港？」今日重臨舊地，她說希望舞台可以安全，保證到每一位表演者。

黃先生和吳先生今年讀中六，畢業之際，二人相約來看演唱會，「都鍾意林家謙好耐。」他們說對今晚的演出不會太擔心，相信已經有改善。黃先生說自己都是MIRROR的粉絲，希望主辦方早日調查真相，負上責任。

謝小姐亦是林家謙的歌迷，她說不擔心演唱會的安全狀況，「反正林家謙都唔係唱跳型歌手」。今次入場，她最期待可以聽到某種老朋友的現場版。

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記者：袁澍

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演唱會 表演 林家謙 Mirror 演唱會

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