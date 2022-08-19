【院長授任】張文智今就任港大深圳醫院院長　冀打造公院高質量發展

▲ 張文智今就任港大深圳醫院院長，冀打造公院高質量發展（深圳醫院提供）

香港大學深圳醫院今（19日）舉行第三任院長授任儀式，由曾擔任香港大學矯形及創傷外科學系講座教授和系主任張文智就任，其同時為深圳醫院骨科醫學中心和脊柱外科主任。張文智表示，對於醫院未來發展，會以「病人為先，員工為本；多元融合，創新探索」作為管治理念，期望締造病人滿意和員工開心的現代化醫院，也鼓勵員工臨床醫療和科研領域開展更多新的大膽探索，打造公立醫院高質量發展樣板。

無論在何時何地，身為醫生，最重要的是對待病人一定要有同理心，這是提高臨床服務質量的根本所在

今年為香港大學深圳醫院建院十週年，創院院長為本地著名婦產科聖手鄧惠瓊、第二任院長為醫務衞生局長盧寵茂。該院今舉行第三任院長授任儀式，由曾擔任香港大學矯形及創傷外科學系講座教授和系主任，及現任深圳醫院骨科醫學中心和脊柱外科主任張文智就任。深圳市衛生健康委主任吳紅艷和香港大學校長張翔，及醫學院院長劉澤星等均有線上出席頒授儀式並致辭。

▲ 張文智自1987年起堅持骨科臨床工作和教研前線，他在脊柱側彎綜合防治一體化的臨床及轉化研究已達國際領先水平。（深圳醫院提供）

張文智自1987年起堅持骨科臨床工作和教研前線，他在脊柱側彎綜合防治一體化的臨床及轉化研究已達國際領先水平。他多次獲邀在重要國際學術會議發表演講，在科學和醫學相關領域有豐富的經驗，曾獲37項科研榮譽，在 Lancet 等國際期刊上發表 SCI 論文380篇，出版專著23章, 擁有65項專利。他也是知名專業雜誌《Journal of Orthopaedic Surgery》主編。

張文智曾先後擔任國際脊柱學會（AO Spine）國際研究委員會的創會主席、香港骨科醫學院院長，2016年成為脊柱外科全球最高學術機構「國際脊柱側彎研究協會」（SRS）首位華人主席。 2021年，他榮獲脊柱側彎研究學會著名的國際Walter P.Blount人道主義獎，以表彰他在脊柱側彎領域的卓越貢獻和仁慈服務。另是中國工程院院士有效候選人。

張文智認為，在首任院長鄧惠瓊教授、第二任院長盧寵茂教授的領導下，深圳醫院奠定了良好的基礎，醫教研管取得積極成就。對於醫院未來發展，會以「病人為先，員工為本；多元融合，創新探索」作為管治理念，期望締造病人滿意和員工開心的現代化醫院，也鼓勵員工臨床醫療和科研領域開展更多新的大膽探索，打造公立醫院高質量發展樣板：

無論在何時何地，身為醫生，最重要的是對待病人一定要有同理心，這是提高臨床服務質量的根本所在。我期望締造病人滿意和員工開心的現代化醫院，大家以開放包容的心態，合力進取。

香港大學校長張翔形容，張文智擁有傑出的學術成就，行政經驗豐富，具備國際視野，深信他定能卓越領導港大深圳醫院的發展，提升香港大學和香港大學深圳醫院在大灣區和國內外的影響。



深圳市衛生健康委吳紅艷主任表示，希望張文智帶領港大深圳醫院積極融入「雙區建設」，抓好團隊建設、學科和人才建設以及堅持改革創新，發揮醫療服務跨境銜接橋樑和紐帶作用，將醫院打造成為粵港澳大灣區國際化醫療中心，更好造福粵港澳大灣區市民。

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記者：鄧凱文