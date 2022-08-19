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【新冠疫苗】政府僱員陪3歲以下幼童打針　下周一起可享半天「陪針假」

社會 19:40 2022/08/19

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政府僱員陪3歲以下幼童打針，下周一起可享半天「陪針假」（資料圖片）

第5波疫情嚴峻，連續2日確診破6,000宗。港府今（19日）表示，為鼓勵家長為6個月至3歲以下的幼童盡早安排接種新冠疫苗，由下周一（22日）起，政府僱員於其工作日陪同3歲以下幼童接種疫苗，可享有最多半天「幼童陪針假」。
 
政府表示，作為全港最大的僱主，有責任帶頭推出家庭友善措施，鼓勵和便利政府僱員盡快安排所監護的幼童接種疫苗，令他們及早得到保護，亦呼籲其他企業的僱主盡量為其員工提供便利，合力提高幼童的疫苗接種率，進一步鞏固社會整體的保護屏障。

所有政府僱員包括公務員、非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員，由8月22日起，每次陪同每名合資格的三歲以下子女或受其監護的三歲以下幼童接種疫苗，均可受惠於最多半天特許缺勤的安排。如政府僱員於8月22日前曾放取假期帶同其三歲以下的子女或受其監護的三歲以下幼童接種，亦可申請補回半天特許缺勤。政府會適時檢討有關安排。

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記者：鄧凱文

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