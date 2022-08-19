【隔離設施】啟德隔離設施今啟用　共約60確診者入住

▲ 啟德社隔離設施今啟用，共約60確診者入住（資料圖片）

本港連續兩日確診破6,000宗，為提供更多隔離單位，港府今日（19日）啟用啟德社區隔離設施，截至下午6時，接收了約60位症狀輕微或無病徵的確診者。而一直運作的竹篙灣社區隔離設施的入住率已近8成，現時有逾6,500人入住。



啟德社區隔離設施共提供逾2,700個單位，包括一些由兩個或三個單位相連而成、供多人家庭使用的大單位，亦有供傷健人士入住的暢通易達單位。

竹篙灣社區隔離設施和啟德社區隔離設施都是由保安局抗疫特遣隊管理，特遣隊成員來自保安局、民眾安全服務隊、退休紀律部隊人員和按非公務員合約條款聘用的內務管理助理。

為加強對入住人士的服務，該兩個社區隔離設施已實施小區管理，務求迅速提供如派送物資及接聽熱線電話查詢等服務，並由專屬區域人員負責關愛熱線和探訪，提供「以人為本」的服務。



除竹篙灣社區隔離設施和啟德社區隔離設施外，保安局抗疫特遣隊亦管理兩間社區隔離酒店，保安局會因應設施的使用情況，不時檢視有關管理事宜，包括增聘人手及加強物資安排，為使用者提供適切的支援。

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記者：鄧凱文