【周末好去處】史迪仔三眼仔登陸時代廣場上演「美食對壘」　8大打卡位+期間限定店吸引粉絲

▲ 「Disney 史迪仔VS Pixar 三眼仔」美食對壘。

兩大經典角色──迪士尼的史迪仔和彼思動畫的三眼仔將於即日起至9月30日期間，於銅鑼灣時代廣場上演「美食對壘」，兩大卡通角色首次在香港相遇便引發美食對決，更各自築起約5米高的美食總基地，並帶來6大打卡位，包括配有特效的錯視食物場景及首次亮相食物造型打卡位──史迪仔芝士醬火箭、三眼仔漢堡坦克和三眼仔PIZZA保護傘。

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8大對壘打卡位

「美食對壘」劃分為史迪仔的藍陣和三眼仔的綠陣，樓高五米的總部分別設於場內的兩端，擁有三眼仔輪廓霓虹燈的飛船一看便知是三眼仔爆谷基地，矚目的綠色飛船上由三眼仔指揮著對決，但走到飛船的背面卻是爆谷天地，多個三眼仔被海量的爆谷包圍，另設有「電抓」把浸沒在爆谷海的三眼仔「夾」出來，參加對決，粉絲們更可加入其中，與三眼仔拍出玩味照片。



另一邊的史迪仔雪糕總部的屋頂上設有巨型史迪仔裝飾和三大飛炮，以充滿夏威夷風情的設計裝飾基地內部，讓粉絲不用出國也能感受滿滿的熱帶風情。而為了保衛總部，史迪仔正站在芝士醬火箭上充當前鋒，奮力與三眼仔漢堡坦克和三眼仔PIZZA保護傘對壘。

位於總部後方的三幅三米高互動打卡牆更大玩錯視效果，邀請大家加入#TeamStitch 或 #TeamAliens一同參與對壘。

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三大互動打卡牆分別為三大焗爐，每個焗爐內均挑戰重重：在右方的焗爐內一把把薯條飛刀正為史迪仔訓練迴避力，踏入這個訓練範圍的你手腳要極為敏捷，方可避開障礙；旁邊的熔岩焗爐內三眼仔正在鐵架上避開熔岩海，在這裏，能夠訓練到你的膽量與腳力；最後一個焗爐是三眼仔爆谷基地的延伸，三眼仔兵團與新鮮出爐的爆谷正蓄勢待發。

在參與這場世紀對決之際，記得不要錯過焗爐特效，增加視覺和聽覺的臨場感，把這場食物對壘推至高峰。

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期間限定店

除此之外，同場亦設有期間限定店，出售超過600多款史迪仔和三眼仔精品，無論是#TeamStitch 或 #TeamAliens亦定必能找到心水精品，滿戴而歸。

場內對決氣氛濃厚，場外亦不遑多讓，以「Disney 史迪仔 VS Pixar 三眼仔」為主題的電車將在港島區行走，內裡同樣設有獨特打卡位，邀請粉絲加入陣營。

▲ （梁樂欣 攝）

換領限定版毛巾套裝



同時，Happy Rewards會員於時代廣場即日以電子消費滿港幣$3,000 (最多可累積三張於不同商戶之單據)， 即可換領限定版「Disney Stitch VS Pixar Aliens」毛巾套裝，套裝以薄餅盒造型作包裝，相當精緻。

每日獎賞數量有限，有關消費及獎賞換領必須在即日內進行，先到先得，換完即止。受有關細則及條款約束。



換領日期：2022年9月1日至9月30日

換領時間：中午12時至晚上10時

▲ （大會提供）

主題電車遊走港島

銅鑼灣時代廣場內的對決上演得如火如荼，其實同時亦已悄悄伸延至廣場以外，一架以史迪仔和三眼仔美食對壘為主題的電車亦將於即日起至9月18日期間遊走港島區，而電車內更設有獨特打卡位，讓你感受到鋪天蓋地的對壘氣氛。

活動期間，大眾只要以照片或影片捕捉到主題電車，上載到Instagram上，並加入指定hashtags，商場便會每星期挑選出最具創意相片，幸運兒即可獲得限定版「Disney Stitch vs Pixar Aliens」毛巾套裝。

「Disney 史迪仔VS Pixar 三眼仔」美食對壘

日期： 即日起至9月30日

時間：上午10時至晚上10時（期間限定店：上午11時至晚上9時）

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場（期間限定店設於2樓中庭）

記者：梁樂欣