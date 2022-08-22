【共創明Teen】楊永杰憂學員師友出現錯配　鄧家彪促政府長期追蹤研究

▲ 立法會議員楊永杰。（資料圖片）

港府今日推出「共創明『Teen』計劃」(Strive and Rise Programme)，目標通過官、商、民合作，推動來自弱勢社群家庭的初中學生開闊眼界，第一有2000名來自基層家庭的初中生受惠。政府將向商界和專業機構發函，邀請提名具豐富人生經驗的友師、協辦團體活動及贊助計劃，在9月上旬開始通過社區網絡和中學招募學員，及後進行師友配對，目標在10月舉辦迎新活動。

立法會議員楊永杰歡迎有關計劃，但認為以一對一配對方式，容易出現錯配，建議以小組形式配對，例如五位學生配五位導師為一組，增加雙方交流互動，打破隔閡，他建議其中一位導師擔任隊長，導師間可互補不足，即便日後有導師因個人原因退出計劃，亦可減少對學員的影響。楊永杰又建議，導師每周至少接觸學員一次，不論以WhatsApp、微信、電話、出外活動等方式，多接觸多溝通才能讓學員敞開心扉，從而建立互信。他期望參與的公司承諾提供人員協助後，容許導師在上班時間處理與學員相關的事務。

▲ 民建聯立法會議員陳勇（左）和李世榮（右）。（民建聯供圖）

今次計劃名額有2000個，民建聯立法會議員陳勇表示，若計劃反應熱烈超額，建議政府設立「等候名單」，讓學員知道未來仍有機會參加，以免他們感到失望。陳勇又指出，計劃不能全盤依賴導師的個人能力，而是應該做到「全民參與」，他呼籲導師所屬的機構、企業亦應一同參與到其中，全力協助導師，提升計劃效果。

民建聯另一位立法會議員李世榮關注師友是否具備與年輕人溝通的技巧，認為師友是整個計劃的核心，建議政府提供足夠培訓，保證師友懂得和學院溝通。他呼籲工商界積極參與計劃。

▲ 工聯會立法會議員鄧家彪。（鄧家彪Facebook短片截圖）

工聯會立法會議員鄧家彪亦認為，計劃名額2,000人、為期一年，覆蓋範圍非常有限，希望政府日後能延續計劃，讓更多基層學員受惠。他期望導師能協助學員培養正確價值觀，能協助學員開闊眼界，並希望特區政府將來就計劃內的個案進行長期（如為期5至10年）的追蹤研究，以考察受助人及家庭的階級流動情況，從而檢視計劃成效，並加以改進。

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記者：林曉君