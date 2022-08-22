【共創明Teen】立法會議員楊永杰憂學員師友出現錯配　倡以小組形式配對

▲ 立法會議員楊永杰。（資料圖片）

港府今日推出「共創明『Teen』計劃」(Strive and Rise Programme)，目標通過官、商、民合作，推動來自弱勢社群家庭的初中學生開闊眼界，第一有2000名來自基層家庭的初中生受惠。政府將向商界和專業機構發函，邀請提名具豐富人生經驗的友師、協辦團體活動及贊助計劃，在9月上旬開始通過社區網絡和中學招募學員，及後進行師友配對，目標在10月舉辦迎新活動。

立法會議員楊永杰歡迎有關計劃，但認為以一對一配對方式，容易出現錯配，建議以小組形式配對，例如五位學生配五位導師為一組，增加雙方交流互動，打破隔閡，他建議其中一位導師擔任隊長，導師間可互補不足，即便日後有導師因個人原因退出計劃，亦可減少對學員的影響。

楊永杰建議，導師每周至少接觸學員一次，不論以WhatsApp、微信、電話、出外活動等方式，多接觸多溝通才能讓學員敞開心扉，從而建立互信。他期望參與的公司承諾提供人員協助後，容許導師在上班時間處理與學員相關的事務。

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記者：林曉君