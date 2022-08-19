【林家謙演唱會】MIRROR演出事故後首個紅館騷　大會回覆傳媒9大重要事項

▲ 林家謙演唱會。（楊安莉攝）

今晚舉行的林家謙演唱會是MIRROR演出意外事故後，第一個紅館騷。主辦方綜合各傳媒查詢，就是次演出有何改動及困難等問題，歸納後作出9大重點回應，如下：

1.作為意外後第一個重返紅館的演唱會，你們因應康文署要求，舞台設計或安排上作出了甚麼改動？

因應香港特別行政區政府 新聞公報（8月1日）在調查報告未完成之前，需實施以下的「短期措施」，直至另行通知，讓表演者及工作人員在安全的情況下進行演出：

i.要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在

場人士；

ii.暫停使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置；

iii. 租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。

我們的舞台為全面配合以上短期措施，已重新作出調整及安排。

基於上述(1)及 (2), 林家謙這次刪減了不少升降台設計項目，亦刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置。部份為家謙這次演出的獨特設計，都未能呈獻給觀眾。

配合措施之下，很多舞台上的道具，過往可以用升降台或高空懸吊等技術配合節目流程出現，今次迫不得已要長期放於舞台之上，故令部份觀眾位置，欣賞演出時，視線會有短時間的影響，這非我們所願，亦希望觀眾明白及體諒。

2.「短期措施」下 ，對你們的籌劃進度造成甚麼影響？

在8月初大會收到政府通知之後，我們已立即作出應變措施。是次改動，令我們增加一倍工作量，尤幸我們的團隊非常專業，所以籌劃進度上沒有太大影響。

▲ 林家謙演唱會。（袁澍攝）

3. 改動後的舞台設計需要經康文署審批嗎？如果需要的話，康文署那邊有再提出改動嗎？

改動舞台設計是為配合短期措施。康文署並不是一個「舞台審批」部門。

有沒有意外發生，每一次演出，我們都必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。所有改動，都是由最舞台工程專業測量師，最後簽署Surveyor Report(測量師報告)為准。今次亦不例外。

4.MIRROR意外之後，主辦方及康文署方面有何聯絡？或巡查？

紅館是屬康文署管核，有沒有意外發生，康文署人員一直都會參予我們整個入場過程，紅館工作人員每日都會在場協助。無論有沒有意外，每次於紅館舉辦演唱會，主辦單位都會與紅館緊密聯絡。

5.康文署在確認交場日期方面有比預期遲嗎？

沒有。林家謙演唱會與紅館的租用合約，檔期由13號開始。13號我們如期進場開始舞台工程建撘。

6. 康文署有沒有在綵排及演唱會期間會派員巡查？

紅館職員全部均屬康文署。所以無論有沒有這次意外發生，多年來紅館都與每個主辦單位合作無間，於我們租用場地之後，提供多方面協助及安排。

重伸紅館是演出場地，並非審查處，不會派員審查。審查項目是由政府認可專業工程測量師負責。紅館派員協助，是提供我們演出上的需要。所以由我們入場開始，紅館職員每天都與我們同在。

7.你們對康文署的安排有何看法及感受？

我們多年來一直與紅館合作無間。多年來大家都是非常好的合作伙伴。所有政府頒令的措施，我們都會盡力配合。合作是常理，與意外無關。

例如疫情期間，我們開演唱會也得因應所有情況，配合政府最新疫情措施隨時改動。今次也是同樣，因應有關方面最新措施，我方盡力配合。

8.是次演唱會有沒有其他相關措施，加強保護表演者及製作人員的安全？

每一次演唱會，我們都做足百份百安全措施，確保台前幕後每一位工作人員的安全。並非今次才加強。

9.是次演唱會的保險承辦有否因事故而受影響？

沒有。反之我們今次因為演唱會的贊助是AIA保險，每位台前幕後工作人員都得到雙倍保障。主辦單位為所有台前幕後工作人員購買保險之外，AIA更每人送多一份保障給我們。

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