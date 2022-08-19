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【食物安全】bomber salad錄2宗三文治食物中毒　揭食物製造廠煙三文魚沙門氏菌超標　

社會 21:20 2022/08/19

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火炭食物製造廠煙三文魚沙門氏菌超標　致2宗三文治食物中毒

食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）表示，正積極跟進兩宗涉及三文治的食物中毒個案，包括派員到位於火炭的bomber salad食物製造廠調查，並在該處抽取的一個煙三文魚樣本檢出含致病原D組沙門氏菌，中心正跟進事件。

食物安全中心說，已指示涉事食物製造廠即時停止出售及棄置相關食品。中心亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並指令該處所關閉進行徹底清潔和消毒及落實改善措施以確保食品安全。

食物樣本化驗結果顯示，在25克煙三文魚樣本中含有沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。中心亦追蹤有關煙三文魚的源頭，從進口商取得樣本化驗，化驗結果合格，即在25克即食食物樣本中沒有檢出沙門氏菌。中心已知會該食物製造廠上述不合格化驗結果，該處所現在仍然關閉以落實改善措施。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

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記者：鄧凱文

 

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