黃穎君棄做藝人入政府　曾大住肚去北京讀政政

▲ 前《東張西望》主持黃穎君，現為文化體育及旅遊局媒體主任。（資料圖片）

前無綫節目《東張西望》主持黃穎君，去年突然放棄演藝工作加入政府，如今為文化體育及旅遊局的媒體主任，月薪至少達6.7萬元。不過，此路亦並非易走，原來她當年為了鋪路從政，不惜身懷六甲，亦要前往北京進修？

話說，黃穎君於2019年在前輩推薦下，選擇修讀由北京大學及香港青年聯會合辦的政治及公共行政課程。由於課程需要親赴北京上學，所以當年5月已「半停工」，「我記得我3、4月係《東張》追騙徒個陣，同事都唔知我有了（懷孕）。到開始4、5月見肚，同事有點擔心」。即使當時她已懷孕，亦選擇離開香港，到北京上學。

翌年，她再修讀「資深行政人員文憑（政治領袖）課程」，該課程是由香港大學專業進修學院（HKU SPACE）和民主思路合作推出。她向傅流螢表示，一年的課程內，她認識了不同層面的政策，並認識不少志同道合的人士，而當時她的首篇論文，就是研究本港智庫的生態系統，最後更以卓越（Distinguished）成績畢業。

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黃穎君坦言，當時選擇加入政府任職媒體主任的初心，就是希望透過社交平台及不同媒介，宣傳香港，讓大家多方面認識及了解香港。政府架構重組後，她由原本的民政事務局調職至新設立的文體旅遊局，主要負責回應傳媒查詢及制定宣傳策略等工作，她現正努力了解政策範圍，希望盡量在最短時間吸收到最多的事物。

黃穎君於2012年參加香港小姐競選後入後，於電視圈打滾9年，任職《東張西望》主持時曾因勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」而「成名」。

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