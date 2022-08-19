【土地房屋供應】甯漢豪與建造業界會面　提到攜手「提速、提量、提質、提效」

▲ （發展局Facebook）

發展局在社交平台專頁發文表示，發展局局長甯漢豪近日與多個建造業界團體代表會面，談及香港未來會推進大量土地和房屋供應項目，局方和業界要攜手「提速、提量、提質、提效」，並指政府會致力使應用先進建築技術和新科技成為常規。

發展局指，甯漢豪繼早前與規劃地政相關專業學會和團體會面外，近日與多個建造業界團體代表會面，包括建造業議會、香港工程師學會、香港綠色建築議會和香港顧問工程師協會等，就業界關注的議題交流意見。

會上談及香港未來會推進大量土地和房屋供應項目，局方和業界要攜手「提速、提量、提質、提效」，並為應對龐大的工程研究和工程量做好準備。

文中又指，與會代表均十分認同要透過善用創新科技，進一步提升業界生產力，包括繼續推行「建造業2.0」，更廣泛採用建築信息模擬、「組裝合成」建築法、工務工程數碼化等。甯漢豪稱指，會致力使到應用這些先進建築技術和新科技成為常規，並為此提供完善配套。

此外，與會者均認同必須吸引更多年輕人投身建造行業，並加大培訓名額，為業界培育人力資源及提升從業員技術水平，以應付未來大型基建發展的持續人力需求。甯漢豪表示政府會與業界緊密合作，共同為香港的未來發展作出努力。

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責任編輯：黃小冰