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【強制檢測】60幢住宅納強檢　涉鰂魚涌康景花園、大角咀港灣豪庭等

社會 22:06 2022/08/19

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60幢住宅納強檢，涉鰂魚涌康景花園、大角咀港灣豪庭等（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處60個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有59個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有1個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月20日或21日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 秀茂坪寶達邨達峰樓
  • 慈雲山慈正邨正明樓
  • 沙田廣林苑馥林閣
  • 上水天平邨天明樓
  • 將軍澳尚德邨尚義樓
  • 上水清河邨清頌樓
  • 青衣綠悠雅苑 3 座
  • 屯門欣田邨綠田樓
  • 屯門新屯門中心 1 座
  • 將軍澳叠翠軒 3 座
  • 柴灣興華一邨卓華樓
  • 黃大仙翠竹街 6 號鵬程苑
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏暉樓高 座及低座
  • 沙田豐和邨和悅樓
  • 牛頭角彩盈邨盈安樓
  • 沙田駿洋邨駿爾樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
  • 紅磡黃埔花園翠楊苑 7 座
  • 粉嶺榮福中心 3 座
  • 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
  • 將軍澳煜明苑焜明閣
  • 長沙灣海麗邨海健樓
  • 天水圍天澤邨澤星樓
  • 大圍顯徑邨顯沛樓
  • 大埔富善邨善美樓
  • 將軍澳英明苑明亮閣
  • 青衣長安邨安湄樓
  • 青衣翠怡花園 2 座
  • 紅磡黃埔花園青樺苑 7 座
  • 香港仔嘉隆苑嘉昇閣
  • 油塘油麗邨雅麗樓
  • 東涌滿東邨滿順樓
  • 馬鞍山恆安邨恆山樓
  • 屯門友愛邨愛廉樓
  • 西灣河嘉亨灣 2 座
  • 將軍澳富康花園 5 座
  • 藍田碧雲道 133 號康瑞苑
  • 天水圍天喜街 11 號天麗苑
  • 香港仔鴻福苑鴻麗閣
  • 大圍新翠邨新傑樓
  • 沙田博康邨博達樓高座及 低座
  • 沙田嘉徑苑嘉愛閣
  • 元朗屏欣苑屏愛閣
  • 鴨脷洲利東邨東業樓
  • 葵涌寧峰苑晴峰閣
  • 大角咀港灣豪庭 9 座
  • 長沙灣發祥街西 5 號凱德 苑
  • 青衣青怡花園 5 座
  • 葵涌葵涌邨映葵樓
  • 紅磡海逸豪園 25 座
  • 天水圍天慈邨慈心樓
  • 荃灣海濱花園海豐閣
  • 青衣宏福花園 4 座
  • 西營盤均益大廈 1 期
  • 牛頭角彩霞邨彩日樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉輝閣
  • 鰂魚涌康景花園 B 座
  • 屯門兆康苑兆榮閣
  • 葵涌石蔭東邨蔭興樓
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 7 座

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記者：鄧凱文

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