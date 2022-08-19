【強制檢測】60幢住宅納強檢 涉鰂魚涌康景花園、大角咀港灣豪庭等
社會 22:06 2022/08/19
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處60個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有59個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有1個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月20日或21日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 秀茂坪寶達邨達峰樓
- 慈雲山慈正邨正明樓
- 沙田廣林苑馥林閣
- 上水天平邨天明樓
- 將軍澳尚德邨尚義樓
- 上水清河邨清頌樓
- 青衣綠悠雅苑 3 座
- 屯門欣田邨綠田樓
- 屯門新屯門中心 1 座
- 將軍澳叠翠軒 3 座
- 柴灣興華一邨卓華樓
- 黃大仙翠竹街 6 號鵬程苑
- 橫頭磡橫頭磡邨宏暉樓高 座及低座
- 沙田豐和邨和悅樓
- 牛頭角彩盈邨盈安樓
- 沙田駿洋邨駿爾樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
- 紅磡黃埔花園翠楊苑 7 座
- 粉嶺榮福中心 3 座
- 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
- 將軍澳煜明苑焜明閣
- 長沙灣海麗邨海健樓
- 天水圍天澤邨澤星樓
- 大圍顯徑邨顯沛樓
- 大埔富善邨善美樓
- 將軍澳英明苑明亮閣
- 青衣長安邨安湄樓
- 青衣翠怡花園 2 座
- 紅磡黃埔花園青樺苑 7 座
- 香港仔嘉隆苑嘉昇閣
- 油塘油麗邨雅麗樓
- 東涌滿東邨滿順樓
- 馬鞍山恆安邨恆山樓
- 屯門友愛邨愛廉樓
- 西灣河嘉亨灣 2 座
- 將軍澳富康花園 5 座
- 藍田碧雲道 133 號康瑞苑
- 天水圍天喜街 11 號天麗苑
- 香港仔鴻福苑鴻麗閣
- 大圍新翠邨新傑樓
- 沙田博康邨博達樓高座及 低座
- 沙田嘉徑苑嘉愛閣
- 元朗屏欣苑屏愛閣
- 鴨脷洲利東邨東業樓
- 葵涌寧峰苑晴峰閣
- 大角咀港灣豪庭 9 座
- 長沙灣發祥街西 5 號凱德 苑
- 青衣青怡花園 5 座
- 葵涌葵涌邨映葵樓
- 紅磡海逸豪園 25 座
- 天水圍天慈邨慈心樓
- 荃灣海濱花園海豐閣
- 青衣宏福花園 4 座
- 西營盤均益大廈 1 期
- 牛頭角彩霞邨彩日樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉輝閣
- 鰂魚涌康景花園 B 座
- 屯門兆康苑兆榮閣
- 葵涌石蔭東邨蔭興樓
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 7 座
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記者：鄧凱文