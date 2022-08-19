【強制檢測】60幢住宅納強檢　涉鰂魚涌康景花園、大角咀港灣豪庭等

▲ 60幢住宅納強檢，涉鰂魚涌康景花園、大角咀港灣豪庭等（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處60個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有59個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有1個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月20日或21日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

秀茂坪寶達邨達峰樓

慈雲山慈正邨正明樓

沙田廣林苑馥林閣

上水天平邨天明樓

將軍澳尚德邨尚義樓

上水清河邨清頌樓

青衣綠悠雅苑 3 座

屯門欣田邨綠田樓

屯門新屯門中心 1 座

將軍澳叠翠軒 3 座

柴灣興華一邨卓華樓

黃大仙翠竹街 6 號鵬程苑

橫頭磡橫頭磡邨宏暉樓高 座及低座

沙田豐和邨和悅樓

牛頭角彩盈邨盈安樓

沙田駿洋邨駿爾樓

粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

紅磡黃埔花園翠楊苑 7 座

粉嶺榮福中心 3 座

鑽石山龍蟠苑龍璣閣

將軍澳煜明苑焜明閣

長沙灣海麗邨海健樓

天水圍天澤邨澤星樓

大圍顯徑邨顯沛樓

大埔富善邨善美樓

將軍澳英明苑明亮閣

青衣長安邨安湄樓

青衣翠怡花園 2 座

紅磡黃埔花園青樺苑 7 座

香港仔嘉隆苑嘉昇閣

油塘油麗邨雅麗樓

東涌滿東邨滿順樓

馬鞍山恆安邨恆山樓

屯門友愛邨愛廉樓

西灣河嘉亨灣 2 座

將軍澳富康花園 5 座

藍田碧雲道 133 號康瑞苑

天水圍天喜街 11 號天麗苑

香港仔鴻福苑鴻麗閣

大圍新翠邨新傑樓

沙田博康邨博達樓高座及 低座

沙田嘉徑苑嘉愛閣

元朗屏欣苑屏愛閣

鴨脷洲利東邨東業樓

葵涌寧峰苑晴峰閣

大角咀港灣豪庭 9 座

長沙灣發祥街西 5 號凱德 苑

青衣青怡花園 5 座

葵涌葵涌邨映葵樓

紅磡海逸豪園 25 座

天水圍天慈邨慈心樓

荃灣海濱花園海豐閣

青衣宏福花園 4 座

西營盤均益大廈 1 期

牛頭角彩霞邨彩日樓

粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

鰂魚涌康景花園 B 座

屯門兆康苑兆榮閣

葵涌石蔭東邨蔭興樓

天水圍嘉湖山莊樂湖居 7 座

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記者：鄧凱文