【林家謙演唱會】張敬軒、Serrini任嘉賓　林家謙：大家不停睇我哋行路

▲ 林家謙與張敬軒合唱。（袁澍攝）

MIRROR紅館演唱會上月28日發生墮屏慘劇後，事隔22日，紅館今晚再次重開，由歌手林家謙登場開騷。大約晚上7時，紅館場地外已經人頭湧湧，不少粉絲排隊入場。主辦單位強調演唱會做足百分百安全措施，因應康文署要求實行的「短期措施」，已刪減不少升降台設計項目，亦刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置，而首場亦邀得張敬軒擔任嘉賓。

林家謙與張敬軒合唱《假以時日》，互相以「張生」、「林生」問好。張敬軒說可以加入演唱會，在「大眼鏡」裝飾下唱歌好浪漫，又指曾考慮找同一套衫著。

回憶起多年前張敬軒聽了林家謙的DEMO，突然打電話給林家謙，「喂，你要唔要出來唱歌？佢嘅DEMO聽來都好舒服，最後都係full production.！」

▲ MIRROR紅館意外後首個演唱會成為焦點。（袁澍攝）

張敬軒帶來了林家謙參與最多創作的專輯「Senses Inherited」的錄音器材Neve送給他，上面也有張敬軒在廣州已經執笠的錄音室的痕跡。

林家謙又笑指這次演唱會沒有升降台，「大家不停睇我哋行路。」張敬軒指自己要下場了，林家謙則拖他手指一起走，「我要去換衫。」

另外演唱會亦邀請從歐洲回港的Serrini，現場歌迷表現十分熱情，兩人合唱重新編曲的《Don't text me 》，一邊唱Serrini搞笑說「錫下」，她說這次回港參加演唱會超有價值。

演唱會亦有笑料，在encore環節，當台上播放舞台搭建過程時，觀眾一齊大叫「好熱咧!」，這句是林家謙近日一個大熱廣告的「洗腦對白」，令全場大笑。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)

https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍