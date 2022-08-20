【3+4安排】丘應樺：若疫情有放緩趨勢　有空間再放寬檢疫措施

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（20日）在港台節目表示，對於抵港檢疫安排放寬至「3+4」，好多商界人士都表示歡迎，來港人士亦有所增加，但由於只實行約一星期，未有實際數據，需要時間檢視，重申相關政策需要務實平衡，要以科學支持，如果疫情數字下降，相信有空間再放寬，但由於現時疫情有反覆趨勢，認為要小心。



丘應樺在節目上被問到會展業反映，「黃碼」人士除工作人員外不能進入展覽場地，要求放寬。丘應樺回應，政府聽到有關聲音，有小組正研究方案，檢視有沒有機會調整，商經局希望有足夠數據作適當決定。



丘應樺表示，以往有外媒對香港有負面報道，外國商會不清楚香港實際環境，港府的未來工作要「講好香港故事」，透過多個駐外地的經貿辦 ，解釋本港營商環境，又會透過外訪，接觸外國商會及政府。 丘應樺在電台節目指，可透過軟實力，包括以中華傳統文化推廣香港，又會從教育著手，吸引外地學生來港發展。丘應樺又指，本港要發展「多方面經濟體」貿易 ，不能只靠與歐美國家，將來會增加與東盟國家合作。

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