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【強制檢測】觀塘翠屏南邨翠榮樓完成強檢　揭22宗陽性及4宗不確定個案

社會 09:32 2022/08/20

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本港疫情反彈。（梁偉榮攝）

政府昨日（19日）下午5時起限制在觀塘翠屏（南）邨翠榮樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。期間1,685名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現22宗陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府今日上午約8時45分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。

政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排 、由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪745戶，當中95戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
　　
政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：袁澍

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