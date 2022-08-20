【兒童染疫】關日華：累計約60名染疫幼童患多系統發炎綜合症　每天都接收嘶哮症個案

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴重，多名幼童染疫後情況嚴重。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日（20日）在商台節目表示，本港累計已有約60名染疫兒童患上「多系統發炎綜合症」，提醒家長盡快帶子女接種新冠疫苗；若染疫兒童出現綜合症的症狀便應盡快求醫。

關日華說，患者目前康復理想。他又說，兒童醫院會就多系統發炎綜合症成立診所，長期跟進覆診個案。他又說，近期幾乎每天都有接收嘶哮症個案，他說，情況較之前增加不少，前晚亦有兩宗嘶哮症新症入院。他又說，醫管局公布的嘶哮症個案屬嚴重個案，數據只是冰山一角，因為輕微至中度程度的個案未必通報。



關日華補充說，早前確診新冠病毒並出現嘶哮症的27個月大幼童已經出院，相信不會出現長遠後遺症，但形容只是僥幸，因為嘶哮症屬急性病，如未能及時送院治療，有機會造成兒童缺氧，腦部受損，建議家長如發現兒童懷疑出現嘶哮症，要盡快送往有深切治療服務的醫院求醫。



關日華說，早前有兒童感染新冠病毒後短暫失去視力，影響日常生活，他們會聯同其他醫療團隊為這名兒童進行磁力共振了解病因。他強調新冠病毒可影響神經中樞系統，呼籲家長不要猶豫，盡快安排子女接種疫苗。

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記者：袁澍