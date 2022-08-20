【生命鬥士】5歲癌童Sheldon病情轉差嗎啡未能紓緩 媽媽心痛祈禱繼續集氣

▲ Sheldon病情急轉直下，媽媽祈禱集氣。

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，曾赴西班牙治療、在港接受化療及免疫治療，成效均不理想，抗癌路波折重重。Sheldon媽媽昨日更新兒子的最新情況，指Sheldon星期一開始病情急轉直下，不願吃、不願喝、不願玩、不願睡，連平日愛笑的他也只管不斷地哭和發脾氣，媽媽懇求大家不要放棄繼續祈禱。

Sheldon媽媽在社交網站發帖指，Sheldon鼻竇和腮骨的腫瘤在短短幾天突然急劇變大，在左邊臉隆起，當她捉摸到那又凸又硬的腫瘤時，完全被嚇呆了，而且比鼻子還大，已壓迫着左邊的眼、鼻和口，使他感到十分痛、痕癢，即使使用嗎啡，仍然不能舒緩他的不適，令他很煩躁不安。

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因為腫瘤的位置令Sheldon的五官和面型也扭了，持續地眼皮紅腫、浣熊眼、流眼水、鼻血、面部腫痛，甚至上下顎牙齒也鬆脫和發炎。他亦不願吃、不願喝、不願玩、不願睡，連平日愛笑的他也只管不斷地哭和發脾氣。

她指，前幾天是自己和Sheldon爸爸最難過的日子，女兒病了，當她在醫院照顧妹妹時，爸爸則陪伴Sheldon穿梭兒童醫院和瑪麗醫院，一家四口也住在醫院的感覺很徬徨無助，心裏更因為一對子女的健康而感到非常擔心難過。當妹妹好轉可以出院時，自己還以為能鬆一口氣，可是Sheldon病情卻急劇惡化，看着他痛苦的樣子，我也只能以淚洗臉。

感恩有親人和代禱者的支持和提醒，令我對天父重拾盼望，我相信主不會離棄他，懇求大家不要放棄，繼續為我們祈禱，一同揮動祂的手，保守我們的小戰士！

關於Sheldon的抗病經歷，5歲Sheldon掃描檢查癌症惡化 頭骨感染擴散鼻竇面頰腫瘤變大為Sheldon打氣！



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責任編輯：王明芳