【白色強人II】陳豪分享夫妻保鮮之道　愛妻號形容陳茵媺：我人生的天使

陳豪（Moses）事隔17年在《白色強人II》再有機會飾演醫生角色，也是他轉投電視圈23年來首次與郭晉安在TVB劇集碰頭，亦是與馬國明繼《公主駕到》之後事隔12年再合作。

陳豪接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，談及今次三大影帝合作，安仔與他都先後成為人夫人父，更見證與湯洛雯蜜運中的馬國明拍攝期間不停被催婚：「這次馬明成熟了很多！我絕對有跟他分享成家立室的好處，給他這方面的意見、盡量將自己經驗跟他分享！」

不過陳豪也稱：「但有時亦戥他慘，我們一見馬明就催他結婚，但這回事催都無用，到適合的timing避都無得避，他只需埋位。」

▲ 《白色強人II》

與陳茵媺恩愛如昔



節目中，陳豪分享與陳茵媺結婚9年恩愛如昔的秘訣，直認兩口子從沒吵架：「到現在我都好感恩Aimee在我人生中出現，她是我人生的天使，這天使亦為我帶來數個小天使。我們價值觀家庭觀相近，從沒吵架！意見不合實會有，但我們不會講出傷害對方的話，會先冷靜，之後聆聽對方想法，站回對方立場思考再透明地溝通。」

他亦指多年來兩夫妻每天都會攬攬鍚鍚、每年必安排一次二人世界旅行：「深信屋企要充滿愛，那種愛是源自爹哋地媽咪，這樣會令小朋友在充滿愛的環境長大。」

▲ 陳豪與陳茵媺一直十分恩愛。

陳豪分享夫妻之道說：「我認為夫妻是一個關係，父母跟仔女是另一種關係，要分開處理，不能總是只顧帶埋小朋友，有時要做返夫妻從前拍拖的事，無時間、唔習慣都要做，令夫妻間的愛可以繼續燃燒。」



對於有消息指今年陳茵媺將首度復出拍劇，更會與陳豪夫妻檔上拍攝《羅密歐與祝英台》，陳豪於節目中直認不諱：「監製很久之前已想找Aimee，其實她之前為了小朋友推了不少戲，現在小朋友開始長大，而這次是難得的機會及好角色，應該讓她繼續追求一直燃燒中的夢想。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

他並坦言其實不太想情侶檔上陣：「但太太這麼久沒拍戲，她第一次復出，如果男主角不是我，我個心會『哽』住囉！哈！其實戲中太多感情戲亦不太好，觀眾沒幻想空間，這次我是做她背後的男人，在Aimee身邊扶助她。」



婚後三年抱三的陳豪，兩子一女已分別8歲、7歲及6歲，問陳豪兩夫妻一起拍劇時誰來照顧小朋友，他煩惱說：「我都唔知點算！都好頭痛！或者到時要找他們祖母、或者我哥哥這些親戚幫手了。」

最新影片推介：