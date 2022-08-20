【海運發展】林世雄：香港會繼續發展高增值海運服務　望更多學生及在職人士投身海運業

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

政府向來非常重視香港海運和航空業的長遠發展，一直不遺餘力為本地運輸及物流業界羅致及培訓人才。運輸及物流局局長林世雄今日（20日）發表網誌，指《十四五規劃綱要》明確支持香港提升國際航運中心地位和發展高增值海運服務，以更好融入國家發展大局。為充分把握國家規劃帶來的重大機遇，香港會繼續發展高增值海運服務。

他說，昨日和差不多60位年輕人參加「海運和航空業實習計劃」舉辦的海上之旅「乘風啟航」，加深他們對海運業的認識，亦趁機鼓勵他們成為支撐本地海運業發展的未來棟樑。

旅途中，同事向同學介紹了維港兩岸的海事設施，例如昂船洲海運基地、葵涌控制站、葵青貨櫃碼頭、藍巴勒海峽避風塘及公眾貨物裝卸區和青洲燈塔等。此外，局方亦邀請了幾位業內人士分享他們的寶貴經驗，包括天星小輪的代表Karl、從事香港海事服務業的港九電船拖輪商會理事長温子傑、獲頒香港特別行政區政府獎學金(卓越表現獎學金)的海事訓練學院學生Jason，及海事處助理海事主任Mark。他們從前線工作、營運機構及監察者的不同角度，與同學分享海運業不同崗位的趣聞逸事，並闡述了行業前景和龐大發展機遇。

《十四五規劃綱要》明確支持香港提升國際航運中心地位和發展高增值海運服務，以更好融入國家發展大局。為充分把握國家規劃帶來的重大機遇，香港會繼續發展高增值海運服務，憑藉香港港口高效率、連繫性強和覆蓋面廣的特色，鞏固香港作為高增值海運服務中心和亞太區重要轉運樞紐的地位。他希望更多學生以至在職人士有興趣投身海運業，乘風啟航，駛向事業新里程。

政府在2014年推出「海運及空運人才培訓基金」，透過多項實習、培訓及獎勵計劃，幫助青年發展事業和吸引更多新血投身海運及航空業。「海運和航空業實習計劃」是基金轄下的年度主要項目之一，協助合資格的本地全日制學士學位或副學士學位課程的學生了解行業所提供的多元化就業機會。

「基金」成立至今，已有超過14,500名學生和現職海運及航空業人士受惠。今年實習計劃共有55家海運業界公司，為同學提供約340個實習職位，是計劃設立以來職位數量最多的一年。

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責任編輯：袁澍