【沒收公屋】全家移民外國留公屋作後路 兩次強檢無人應門被沒收公屋

▲ 公屋住戶移民外國留公屋作後路，兩次強檢失蹤被揭發，最終被政府沒收公屋，獲網民叫好。

本港最近疫情再次反覆，港府連日公布一連串強制檢測大廈名單，要求曾到訪涉事處所的人士必須接受強檢。不過，有網民發文透露其居住沙田區公屋的朋友，於3個月前舉家移民，故最近兩次均無依照強檢公告規定接受檢測，最終被政府查出他們已移民離港，要求收回其公屋單位，並勒令須在9月前遷出單位。

發文網民引述朋友指因兩名孩子年紀少，擔心他們未必習慣當地生活，故留下公屋作後路，沒想到因無強檢「連條後路都無埋」，事件遭大批網民炮轟事主濫用公屋單位行為自私，支持政府收回單位，再分配予其他有需要人士上樓。

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該網民於「親子王國」討論區以「因為強檢無咗間公屋」為題發帖，指其朋友原本一家四口居住沙田區一屋單位，但是三個月前舉家移民。由於他們最近兩次均沒有參與大廈強制檢測，因此被政府查出他們已移民，勒令收回公屋單位並須在九月前遷出。

該網民透露，朋友現時只能靠其他在港的親戚協助清理傢俬物品，直言「其實佢嗰邊都租咗屋，我諗短期內都唔會返嚟。老實講，霸住間屋係唔啱」。帖文一出，隨即引來大批網民熱議，大部份人支持政府做法，認為是正常安排。

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根據香港房屋委員會網頁，假若租戶「丟空單位 (或逾三個月非經常持續居於單位)」屬於濫用公屋行為；如租戶被證實濫用公屋，房屋署有權不給予警告，直接終止其租約。

事實上，房屋局局長何永賢曾於上月回應立法會議員提問時，表示今年首6個月，政府在房委會轄下公共屋邨已進行了約250次圍封強檢行動，當中約120次行動由房屋署統籌。如有單位在圍封當晚無住戶應門，政府會跟進及即場派發通知書，提醒他們必須在解封後按強檢公告的指定時間進行檢測。

截至今年6月底，在行動中，沒有應門的住戶數目佔需檢測住戶總數約一成。在完成強檢行動後，政府會在執法行動中向無進行檢測的住戶發出強檢令及或定額罰款通知書。

對於在圍封強檢行動時段內未能接觸的住戶。何永賢解釋指，由於住戶有不同原因未能應門，包括圍封時住戶在外工作並不在單位中，圍封時段後才回家等。若房委會發現懷疑有濫用公屋單位的個案，例如長期無人居住或單位被丟空，房委會將會嚴肅跟進及進行調查。一旦證實住戶違反租約，將會採取適當的租約管理行動，包括收回其公屋單位。



何永賢又補充，除透過日常管理措施、兩年一度家訪調查時偵察懷疑濫用個案外，房委會轄下中央專責小組亦會深入調查隨機抽選及公眾舉報的個案。房委會亦已成立由資深的前線管理人員組成中央專責隊伍和特遣隊，加強偵查濫用公屋的工作，並在辦公時間以外的偵察行動。

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責任編緝：陳珈希