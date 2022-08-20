【嚴防疫情】內地嚴控疫情防「漏網之魚」 魚蝦蟹上岸後要核酸檢測

▲ 魚蝦蟹都要接受核酸檢測。

內地堅持疫情「清零」，福建廈門最近爆發Omicron變種株BA.2.76的疫情，當局為嚴控疫情規定自8月17日起，連續3天進行每日一輪全民核酸檢測。適逢廈門海域結束休漁期，當地漁民已於8月16日正式開漁，當局擔心有漏網之魚，漁民和漁獲上岸時須執行「人物同檢」，包括魚蝦蟹都要接受核酸檢測，嚴謹度令內地網民都感到愕然。

綜合內地傳媒報道，福建廈門最近再度爆發新冠肺炎疫情，當地錄得多宗確診個案，廈門市疾控中心對病毒基因組測序結果顯示，病毒為Omicron變異株BA.2.76，該變異株擁有比BA.5更強的傳播力，當局規定連續3日要進行每日一輪的全民檢測。

最新影片推介：

適逢休漁期結束，當局擔心病毒從海上「入侵」陸地，當局規定漁民每日出海作業要接受核酸檢測，漁民和漁獲上岸時要實行「人物同檢」。從當地傳媒拍攝的影片可見，防疫人員將魚嘴掰開，不停用棉花棒往魚的嘴巴狂戳提取採集物，也會用棉花棒在蝦蟹身上提取樣本。

相關畫面曝光後，隨即惹來網上熱議。有網民表示「魚沒有肺」，而且沒有唾液，如何進行核酸檢測；也有網民笑言下一步是否要給魚蝦蟹打疫苗，還要打三針。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://bit.ly/3we1pJ8

責任編輯：羅嘉欣