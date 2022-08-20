【聲夢傳奇2】Sabrina激罕騷舞技　與師姐Yumi組成Sabrumi跳唱《舞孃》

今晚（8月20日）暫停播映一集的《聲夢傳奇2》，而上周播出一集已進入新一輪賽制，紅藍兩隊以演唱會模式「We We Red Red」及「Once In A Blue Moon」進行對戰，綜合兩回合成績，紅隊以31比19暫時領先藍隊。

昨日（8月19日）官方釋出《聲夢傳奇2》預告片，之前憑《說散就散》一鳴驚人、獲稱「聲夢大魔王」的Sabrina（趙紫諾），繼上集以Rock爆Look打鼓開場成功搶鏡後，在下周六（8月27日）播出的第10集亦再度「我超越我」，聯同師姐兼After Class成員鍾柔美（Yumi）跳唱快歌《舞孃》，拍住上炸爆舞台。

片段所見，唱開慢歌的Sabrina激罕晒舞技，更獲評判高度評價︰「唔單止男生覺得好睇，女生都覺得好賞心悅目！」

讓網民期待指數持續飊升，粉絲紛紛留言指Sabrina在Yumi帶領下信心大增：「已睇了N次」、「呢個組合好正」、「跳得非常好，好精彩」，並封二人為「世一實力偶像女子組合Sabrumi」。

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Sabrina變小粉絲

昨晚無綫娛樂新聞台播出二人排練《舞孃》幕後花絮，有留意開《聲夢2》及Sabrina的觀眾相信都會記得Sabrina是Yumi超級歌迷，第3集Sabrina𨂽住地向鏡頭開心Share與Yumi合照一幕更是令人印象難忘。

雖然只是助陣，但Yumi全程相當認真，除了抽出不少時間和Sabrina一起綵排外，還非常有心思地寫了「心意閃卡」送給Sabrina，又化身「小記者」訪問小師妹心情。

Yumi謙虛又貼心地為師妹打氣謂：「我比較喜歡跳舞，唱歌係你強項，如果（唱歌）我有啲咩唔識，我希望可以問你，你都可以問我關於跳唱嘅嘢，互相幫助。」

向來可愛、動作多多的Sabrina，聞言即開心舉手大叫「OK」。而且為答謝師姐，Sabrina還衝落Canteen買偶像最愛的珍珠奶茶作謝禮。

▲ Maggie送上柳丁（橙）紀念是次合唱，令蓮姐仰天大笑。

Maggie藏「秘密武器」

藍隊則邀得另一位聲夢師姐林君蓮（蓮姐）助陣，與有「翻版蓮姐」之稱的趙頌宜（Maggie）合唱《黑色柳丁》。

搞笑的是當家以為Maggie拘謹，原來蓮姐亦相當拘謹，二人綵排期間蓮姐全程木無表情，反觀Maggie經常忍不住偷望蓮姐再默默地偷笑，畫面有趣。

之後Maggie拿出「秘密」武器：以懷舊牛皮紙包住的4顆柳丁給蓮姐作見面禮，包裝上更貼有懷舊Feel十足的紅紙，遭工作人員取笑似「符」之餘，更令蓮姐收到後笑不攏嘴謂：「呢個係詛咒咗嘅橙？多謝你，好型，我都係第一次見人咁包住啲橙。唔好意思呀各位觀眾，我哋真係好Creative！」

蓮姐全程邊說邊笑十分Happy，令人完全感受到二人合作有多愉快。

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