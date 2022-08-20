【人口販賣】弟弟計劃到泰國旅行 港男求助：家人憂被騙到柬埔寨勸阻反被鬧

▲ 弟弟計劃到泰國旅行，家人憂被騙到柬埔寨勸阻反被鬧。

近日懷疑有港人被「賣豬仔」到東南亞國家從事非法工作，保安局至今接獲23人求助，有11人仍被禁錮當地，引起全城關注。連登仔近日發文求助，指弟弟懶理家人勸阻，執意跟網友前往泰國旅行，直指「我同我啲朋友好熟㗎！唔會呃我㗎！」。

該名網民於連登討論區以「我細佬準備同佢口中好熟嘅網友飛泰國」為題發帖，指弟弟已畢業逾一年，稱立志要成為電競選手或直播主，終日在家中打機。數月前，弟弟計劃與網民前往泰國旅行，直至數星期弟弟購買了機票並辦好護照。

樓主表示，弟弟是家中的「寶貝仔」，對家人脾氣比較大，全家人中只有自己會出聲責罵弟弟，除了他全家人都沒有人出聲鬧弟弟。他又指弟弟性格「懶醒」，「身邊發生乜事又會一五一十咁同晒人講」，之前更被朋友騙了錢，不時又會借錢予朋友。

原本都覺得佢係去玩冇乜嘢，但發現佢同啲所謂朋友係我眼中唔係真係咁熟嘅時候我就有啲驚。

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加上近日台灣、香港接連出現被誘騙到東南亞國家從事非法工作的新聞，樓主於是出言提醒，母親亦發訊息給弟弟，「媽咪心血少，咁辛苦養到你們咁大，真係唔想你哋有甚麼事」，但弟弟卻未有多加理會，對於家人的訊息已讀不回，更表示「我同我啲朋友好熟㗎！唔會呃我㗎！」、「係泰國都有朋友，驚乜？」、「已經買咗機票啦，唔通點，啊？」。

呢幾日屋企就一定日日嘈㗎啦，我個角度係就算真係百分百安全都好，要個老母求佢唔好走，每日要提心吊膽俾佢去玩，未去到已經失哂眠，係我嘅話真係唔好去算。

帖文引起網民熱議，不少人留言表示，「唔好阻人發達啦，就算真係燒咗佢護照留佢喺香港，佢都會怨你同屋企人成世」、「買定份人壽先」、「咁大個人佢自己諗喇，自己要去死其他人阻唔到」、由得佢，洗咗腦救唔返」。

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責任編輯：羅嘉欣