【失業率】孫玉菡對就業情況審慎樂觀　仍有下調空間

▲ 失業率下跌至4.3%。（資料圖片）

失業率下跌至於4.3%，勞工及福利局長孫玉菡今日（20日）在有線節目表示，對本港勞動市場表現審慎樂觀，認為失業率仍有空間下調。他指最新失業率是百分之4.3，較上月回落0.3個百分點，亦較年初約百分之5回落，認為是反映本港的防疫工作及保就業計劃的效果。他認為隨着消費券發放，對就業市場應有幫助，暫時無計劃再推新一輪保就業計劃，不過勞動市場表現，仍受外圍經濟影響。

他留意到有商界指近期人口外移造成勞動市場緊張，強調認為本港要想辦法留住本身人力，同時吸引人才來港，強調香港背靠祖國，有很大競爭力及發展空間，政府亦正制定「搶人才」的政策，會在施政報告提出。

正研究加密院舍員工核酸檢測由每周一次加密到兩次，加強防範院舍爆發。他在一個電視節目指，為方便員工檢測，現時已容許員工自行採樣後，再由承辦商收集化驗，減少影響院舍運作。他又表示，在外展隊協助下，現時院舍第三針接種率已達5成4，較原定的九月底提早達標，外展隊亦會為適合接種第四針的院友接種。



兒童住宿巡查將更全面

孫玉菡又表示，檢討兒童住宿服務的委員會提交首階段報告，提出超過30項建議，包括提升照顧員比例及加強巡查。他指以往巡查主要着重院舍環境及提交的報告，日後就會更全面，包括觀察兒童情緒，翻查閉路電視等，亦會加入前執法人員提升巡查效果。

至於油麻地母嬰健康院鐵閘塌下導致女保安死亡的事故，孫玉菡表示會盡快檢查政府處所電閘及檢討相關指引，並繼續協助家屬。在MIRROR演唱會意外跟進工作上，孫玉菡指已取得舞蹈員合約，勞工處將就僱佣關係及保障責任提出意見。

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記者：袁澍