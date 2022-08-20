【人口販賣】入境處設WhatsApp專線　鄧炳強：至今接28宗港人求助

▲ 鄧炳強。（資料圖片）

入境處就近期有港人懷疑被誘騙到柬埔寨、泰國、緬甸或老撾等東南亞國家，被禁錮從事非法工作，現設立WhatsApp專線(852) 5190 8909，方便求助人與「協助在外香港居民小組」聯絡。



入境處說，在外香港居民如需其他協助，可致電小組的24小時求助電話(852)1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或透過網上求助表格求助。

另外保安局局長鄧炳強見傳媒時表示，至今接28宗港人懷疑被誘騙到東南亞國家求助，當中14人安全，10人已經回港，其餘14人分別在緬甸及柬埔寨。

鄧炳強又表示，當局一方面在香港進行調查工作，同時與外交部、外交部駐港特派員公署、並透過國際刑警與當地有關當局聯繫，希望盡一切方法進行營救，但由於涉及行動計劃，他不便公開細節及透露實際操作。



鄧炳強說，明白受害人被禁錮可能難以聯繫外界，因此要依靠家人，例如受害人很多時會向家人聯絡以支付贖金，家人可報案。至於有關人士回港預約檢疫酒店的問題，鄧炳強說，一切以救人為原則，其他事情都可安排。



另外在宣傳方面，鄧炳強說會透過社交媒體、鬧市的大屏幕提醒市民，如有人用不同藉口進行誘騙，應格外小心；當局亦在機場，向前往東南亞的旅客作出提醒。

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記者：袁澍