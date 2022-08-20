  • 31°C
香港時間 : 2022820日 (週六) 14:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗癌鬥士】患直腸癌8年病危上半身變黑　2孩媽媽余苑綺求解脫：讓我走

健康 14:14 2022/08/20

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

台灣藝人余苑綺8年前患上第3期直腸癌，至今已完成70次化療。日前傳出病情惡化。

台灣藝人余苑綺8年前患上第3期直腸癌，曾經3次復發，至今已完成70次化療。日前傳出余苑綺病情惡化，上半身癌細胞擴散，身體變黑。其父親余天接受當地傳媒訪問時崩潰表示，女兒清醒時，比手勢示意家人「讓她走」。

根據台灣傳媒報道，父親余天周四（18日）接到醫院通知女兒余苑綺病危，隨即取消原定行程，哭著上車趕赴醫院。其後，他在醫院外接受傳媒訪問時，數度泣不成聲，指女兒時睡時醒，意識不太清楚，但清醒時哭著求死。

她用比的說叫我讓她走，我怎麼捨得？我怎麼可能讓她走？我說不可以她說拜託讓我走，怎麼可以這麼殘忍！

余苑綺的經理人「閃亮亮」亦趕到醫院了解情況，他向傳媒透露，余苑綺狀況不樂觀，「上半身癌細胞擴散，都變黑了」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最新影片：

受病魔折磨8年 歷70次化療

現年39歲的余苑綺是資深藝人余天和李亞萍的女兒，她與丈夫育有4歲女兒「樂樂」和2歲半兒子「小可愛」。2014年，她不幸確診直腸癌第三期，至今曾三度復發，已進行過70次化療。她其中一次復發是2019年10月誕下兒子，產後一個星期發現直腸癌復發，癌細胞已擴散至肝、肺等器官。

余苑綺曾透露自己生活習慣健康，是全家飲食最正常的人，平時愛運動、愛喝水、愛吃青菜更不喜歡炸物，「可是就是偏偏在我身上。」

她多年來抗癌已花費約500萬台幣（約130萬港元），有人嘲諷她因爸爸余天有錢才能得到治療。她反駁指自己有醫療保險，加上平常很節儉，也有儲錢的習慣，因此能負擔醫療費用，不用花爸媽的錢。

注意日常飲食 避免癌變

腸癌最主要原因是基因變化所致，有專科醫生建議仍可從日常習慣入手預防。結直腸外科名醫、前瑪麗醫院顧問醫生朱建華曾接受TOPick訪問表示，腸癌患者一般年齡較高，約在50、60歲之間。朱醫生表示，息肉轉化成癌症，最主要原因是基因變化所致。但他亦建議，日常生活中可避免進食紅肉（如豬牛羊）、香腸、火腿等；忌煙酒，多吃蔬果。另外，最主要還是要定期照腸鏡，一般5年一次。

同場加映：預防大腸癌食物及湯水

    點擊圖片放大
    +6
    +5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://bit.ly/3we1pJ8

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【抗癌勇士】9年前患上末期肺癌　港婦接受標靶治療癌腫瘤奇迹消失
11:43 2022/08/15
【抗癌勇士】9年前患上末期肺癌　港婦接受標靶治療癌腫瘤奇迹消失
【抗癌媽媽】2月大幼子完成心臟手術出院　「星二代」患癌媽媽：終於全家團圓
13:08 2020/01/10
【抗癌媽媽】2月大幼子完成心臟手術出院　「星二代」患癌媽媽：終於全家團圓
【抗癌媽媽】堅強母抗癌8年捱過70次化療　4歲女兒生日願望︰媽媽身體健康
17:05 2022/05/04
【抗癌媽媽】堅強母抗癌8年捱過70次化療　4歲女兒生日願望︰媽媽身體健康

你可能感興趣

【抗癌勇士】9年前患上末期肺癌　港婦接受標靶治療癌腫瘤奇迹消失
11:43 2022/08/15
【抗癌勇士】9年前患上末期肺癌　港婦接受標靶治療癌腫瘤奇迹消失
【抗癌媽媽】2月大幼子完成心臟手術出院　「星二代」患癌媽媽：終於全家團圓
13:08 2020/01/10
【抗癌媽媽】2月大幼子完成心臟手術出院　「星二代」患癌媽媽：終於全家團圓
【抗癌媽媽】堅強母抗癌8年捱過70次化療　4歲女兒生日願望︰媽媽身體健康
17:05 2022/05/04
【抗癌媽媽】堅強母抗癌8年捱過70次化療　4歲女兒生日願望︰媽媽身體健康
健康問題 癌症 直腸癌 台灣

最高瀏覽

【東張西望】港人受騙被困緬甸KK園區　目擊毆打性侵活摘器官揭恐怖黑幕
11:44 2022/08/19
【東張西望】港人受騙被困緬甸KK園區　目擊毆打性侵活摘器官揭恐怖黑幕
【黃嘉樂結婚】黃嘉樂今娶攝影師女友　馬國明+林子善+唐詩詠+許家傑組星級兄弟團
17:03 2022/08/19
【黃嘉樂結婚】黃嘉樂今娶攝影師女友　馬國明+林子善+唐詩詠+許家傑組星級兄弟團
【移居加國】為13歲兒子移居加國享受家庭樂 章志文覓得新工做番老本行
14:22 2022/08/18
【移居加國】為13歲兒子移居加國享受家庭樂 章志文覓得新工做番老本行