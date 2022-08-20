【抗癌鬥士】患直腸癌8年病危上半身變黑　2孩媽媽余苑綺求解脫：讓我走

▲ 台灣藝人余苑綺8年前患上第3期直腸癌，至今已完成70次化療。日前傳出病情惡化。

台灣藝人余苑綺8年前患上第3期直腸癌，曾經3次復發，至今已完成70次化療。日前傳出余苑綺病情惡化，上半身癌細胞擴散，身體變黑。其父親余天接受當地傳媒訪問時崩潰表示，女兒清醒時，比手勢示意家人「讓她走」。

根據台灣傳媒報道，父親余天周四（18日）接到醫院通知女兒余苑綺病危，隨即取消原定行程，哭著上車趕赴醫院。其後，他在醫院外接受傳媒訪問時，數度泣不成聲，指女兒時睡時醒，意識不太清楚，但清醒時哭著求死。

她用比的說叫我讓她走，我怎麼捨得？我怎麼可能讓她走？我說不可以她說拜託讓我走，怎麼可以這麼殘忍！

余苑綺的經理人「閃亮亮」亦趕到醫院了解情況，他向傳媒透露，余苑綺狀況不樂觀，「上半身癌細胞擴散，都變黑了」。

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受病魔折磨8年 歷70次化療

現年39歲的余苑綺是資深藝人余天和李亞萍的女兒，她與丈夫育有4歲女兒「樂樂」和2歲半兒子「小可愛」。2014年，她不幸確診直腸癌第三期，至今曾三度復發，已進行過70次化療。她其中一次復發是2019年10月誕下兒子，產後一個星期發現直腸癌復發，癌細胞已擴散至肝、肺等器官。

余苑綺曾透露自己生活習慣健康，是全家飲食最正常的人，平時愛運動、愛喝水、愛吃青菜更不喜歡炸物，「可是就是偏偏在我身上。」

她多年來抗癌已花費約500萬台幣（約130萬港元），有人嘲諷她因爸爸余天有錢才能得到治療。她反駁指自己有醫療保險，加上平常很節儉，也有儲錢的習慣，因此能負擔醫療費用，不用花爸媽的錢。

注意日常飲食 避免癌變

腸癌最主要原因是基因變化所致，有專科醫生建議仍可從日常習慣入手預防。結直腸外科名醫、前瑪麗醫院顧問醫生朱建華曾接受TOPick訪問表示，腸癌患者一般年齡較高，約在50、60歲之間。朱醫生表示，息肉轉化成癌症，最主要原因是基因變化所致。但他亦建議，日常生活中可避免進食紅肉（如豬牛羊）、香腸、火腿等；忌煙酒，多吃蔬果。另外，最主要還是要定期照腸鏡，一般5年一次。

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責任編輯：羅嘉欣