【最新疫情】新增6389宗確診個案　多5人離世均未打齊針【不斷更新】

▲ 第五波疫情持續。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，連續多天確證數字上升，昨日更接近6500宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫出席疫情記者會。

【1703】劉家獻指兒童嘶吼症個案有所增加，呼籲家長發現兒童出現有關病徵應及早求醫。



【1701】歐家榮建議院舍工作人員、教師及學生等應每天個快涑檢測。他希望員工要每周接受核酸檢測，至於增加核酸檢測，勞福局正跟進並研究。

【1648】亞博館重開，下周會預留200張床，有x光機，也有醫護、轉職醫療人員及中藥治療。可以照顧的種類比較多，除了洗腎、高氧的病人，均可以在亞博接受治療。劉表示a希望可以藉此紓緩壓力。

歐家榮預期會面對ba.5成為主流。現時可以見到，距離第五波的高峰已經2、3個月，相信當時確診的市民免疫力下降，可能會再感染，呼籲沒有打齊針的市民可以接種，保護自己。另外，市民若有病徵，應該測試，應該透過網上平台呈報，方便準備藥物。

劉家獻指出，死亡個案當中許多可能未必和新冠肺炎關係不大，如腸癌、心臟病等。

輸入性個案方面，歐家榮表示目前九成新冠輸入個案都能夠在7天內發現，第4至7天社區檢測中心驗的的樣本CT值都高於30，可能屬於復陽個案，這是中心的預期之內。

【1640】歐家榮指出，昨日新增本地個案6210宗，179宗輸入個案，即共6389宗。5間院舍當中2個時安老院舍有確診個案，當中17人需要接受檢疫。

學校方面就沒有停課需要。昨日下午有收到九龍城約克國際幼稚園，K2L2 Queens下午班，3學生1老師陽性，有聚集狀況，停課。

L452R即BA.5，比例上升至30.2%，BA2.12.2比例為12.9%。歐家榮表示，當局到考慮每天檢測、入院、檢測中心檢測、污水檢測等指標，過去數天增速較快，如維持升勢，個案會再進一步上升，當局又發現污水檢測病毒量創3月以來新來，預計趨勢未來一段時間會持續。

【16:30】目前1904留醫宗，新增6人嚴重，新增7危殆，新增的入院個案有266宗，1271宗要入住隔離設施，另外有5宗個案離世。1男4女，55-99歲，都沒有完成3針，1名完全沒接種。

89歲男，家人同住，打過兩針，高血壓，中風，心臟有問題，前列腺肥大，曾經試過腸癌。817去伊利沙伯急症室，咳嗽數日，周身無力，發燒。過去兩日腳軟，快速測試核酸都陽性，ct值低。昨日離世。

99歲女性，打了2針，腎功能不好，切過一邊腎，胃部有手術。因為腳入院，核酸陽性入住內科病發，肺部右邊花了，核酸ct值33，19日心臟停頓，急救後不治。

55歲女性，2針，腸癌擴散淋巴，8月13日快測陽性，沒有看到求醫紀錄，情況轉差，18日去急症室，氣喘、血氧低，即刻入內科，ct21，一路差，19日離世。

90歲女性，打了2針，冠心病、腎衰竭、皮膚癌等，有認知障礙。811入院，快測陽性，核酸ct16.7，開了口服藥，但情況沒有改善，給了瑞德西韋，昨日離世。

81歲女性，沒有打針，有高血壓、血脂，冠心病，7月30日去急症室左邊身體無力，快測陽性，核酸ct20，肺片右邊花，腦梗。開了口服藥，有進步，但19日離世。

劉家獻說，見到有些長期病患自測陽性不求醫。政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：袁澍