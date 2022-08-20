【慳錢出事】鼻敏感長流鼻水整濕口罩唔換 19歲慳錢男失去嗅覺險喪命

▲ 19歲鼻敏感男長流鼻水整濕口罩，為慳節唔換口罩險喪命。

反覆天氣最易引發鼻敏感。台灣一名19歲男生長期有打噴嚏和流鼻水的鼻敏感病徵，早前病況突然變得嚴重，不但突然失去嗅覺，鼻子更持續疼痛紅腫，甚至流出濃黃色分泌物。經檢查後，發現這名男生左側鼻頭及鼻翼紅腫，鼻翼明顯見到膿瘍，即時確診為蜂窩性組織炎，需立即抽走膿瘍和用藥。

醫師表示，男生求醫時配戴的口罩已被鼻水浸濕，內層更起了毛粒。男生更直認為慳口罩錢，明知口罩濕了都繼續使用，甚至隔日才換口罩。醫師強調若男生再延誤求醫，有機會惡化至腦炎，嚴重者會致命。

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負責收治這宗病例的耳鼻喉專科醫師李瑞文接受台灣傳媒訪問時，指這名19歲的高雄男生患有鼻敏感，平日經常流鼻水及打噴嚏。他起初只覺得鼻子痕癢、微痛，原本以為鼻敏感又發作，故自行到藥房買藥和藥膏拭擦。豈料2天後，該男生突然發燒和失去嗅覺，他一度以為自己確診新冠肺炎，惜多次快測結果均顯示為陰性。隨著他的鼻子腫痛愈趨嚴重，甚至流出濃黃色的分泌物，男生遂到耳鼻喉科診所就醫。

經檢查後，發現該男生的左側鼻頭和鼻翼紅腫、有壓痛，左側鼻翼明顯可見有膿瘍。進一步用內視鏡檢查，更見男生左側下鼻道前端充血和有膿瘍腫脹，導致鼻部惡化成蜂窩性組織炎。醫師隨即為男生進行局部麻醉，再局部移除膿瘍並進行清潔、塗抹抗生素藥膏。經過三日治療後，男生反映鼻子疼痛及紅腫經已大幅減低，嗅覺亦逐步恢復；一星期後已無大礙。

李瑞文憶述當日為男生檢查時，已發覺其口罩已被鼻水浸濕，口罩內層更起了毛粒。他曾詢問男生平日更換口罩的習慣，詎料該男生竟然回應說:

我有鼻敏感病史，不可能經常換口罩，很浪費金錢。反正打噴嚏，口罩都會濕濕的，所以有時隔日還會繼續使用。

李瑞文解釋說，潮濕環境容易滋生細菌，而且該男生經常擤鼻涕和捽鼻，可能造成鼻部有細微傷口，若再長期戴上不乾淨的口罩。病菌便會趁著人體抵抗力差的時候乘虛而入，從而引發蜂窩性組織炎。

李瑞文又指，在醫學上，雙眼中間眉心至兩側嘴角所構成的三角形又名為有「臉部危險三角區」，由於這個區域有靜脈血管通過，而這些靜脈血管除了在皮膚表面，更會和腦部血液循環相連；一旦細菌感染的血液跑到這些靜脈血管，便會沿著靜脈系統進到腦部，嚴重的話有機會造成顱內感染，引致血管栓塞、腦膜炎等致命危險。他提醒市民若發現臉部有紅腫熱痛的皮膚症狀，便需即時尋求醫治療。

蜂窩性組織炎是指皮膚真皮層或皮下組織受到細菌感染，通常發生在下肢有甩皮或傷口。受感染的部位起初會出現通紅，隨後會逐漸腫脹及疼痛，嚴重可導致敗血症。患者會出現以下症狀

淋巴腺腫

發燒畏寒

全身倦怠

頭痛

關節痛

皮膚呈現發紅、腫脹、發熱及碰觸時疼痛

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責任編輯：羅嘉欣