【尋找梅媽】聲稱兒子患癌症需籌醫藥費回港醫治　梅啟明報警指梅媽被姪仔軟禁

▲ 梅啟明希望搵梅媽解決兒子醫療費用。

已故天后梅艷芳的兄長梅啟明，繼今年年初召開記者會點名40多歲的姪子在背後搞小動作操縱梅媽，更聲稱已報警並獲受理。梅啟明今日再次召開記者會，指母親梅覃美金（梅媽）被姪仔梅柏麟及負責照顧的護士，禁錮於荃灣一個屋苑，並透露兒子梅家成疑似有腫瘤，希望找梅媽籌醫藥費。

梅啟明在陳玉娥的陪同下，今日（8月20日）在荃灣一個私人屋苑內會見傳媒。梅啟明表示，梅媽被人軟禁在該屋苑一個單位，他指自己已經在該屋苑守候兩日，並報警求助，但警方指不涉及血腥暴力未有受理。被問到梅媽被何人軟禁，他指是姪子及照顧梅媽的護士。

我姪子同身邊嘅護士，鄭姑娘，她跟咗媽媽7年，依家媽媽的起居飲食都被控制了，我依家懷疑她有無俾藥物或其他藥，老人家食到渾渾屯屯，老人家依家唔係太清醒，我更加覺得奇怪，我們打電話全部封鎖曬，希望市民及呢度業主如果知道媽媽係邊個單位，能夠幫助尋找，我最緊要知道媽媽安全，我成年都無見過媽媽。

梅啟明續稱，自己在屋苑見到負責照顧媽媽的護士，但護士著管理員禁止他進入，他坦言自己曾經報警，但未獲警方受理。他指責照顧梅媽的護士非常奸狡，梅媽以前曾經向他投訴過3次，指護士每次陪伴去銀行領取生活費，回來後總會不見了一部分，此後越來越大膽，「根本不適合做護士」。他更投訴40多歲的姪子霸住梅媽，同他關係欠佳，沒有禮貌。

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陪同梅啟明的陳玉娥則補充，自己認識梅媽，自己幫助啟明尋找梅媽是有原因，並透露梅啟明兒子梅家成患了重病，希望能回港醫病。她續稱，梅啟明兒子現在在外國，但他條頸上面生了腫瘤，懷疑是癌症，希望能找到梅媽在醫藥費上可以幫幫手。

陳玉娥更指，自己曾經多次打電話給梅媽，但電話接通後卻被掛線，而鄭姑娘自作主張控制梅媽的電話，每個來電都要被鄭姑娘過濾後才能被梅媽接聽，「梅媽根本是被人軟禁」。

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指控電影公司侵「梅艷芳」商標被剔除申請

梅啟明早前入稟指製作電影《梅艷芳》的安樂影片，侵犯其擁有「梅艷芳」商標，安樂影片在7月25日申請剔除梅啟明之申請，法官基於梅啟明申索沒有勝算機會，故批准剔除申請，梅啟明兼須付訟費，梅啟明於庭上表示「我一定會上訴」。

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